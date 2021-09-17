https://ria.ru/20210917/efremov-1750504042.html

Адвокат Ефремова рассказал о стоимости своих услуг

Адвокат Ефремова рассказал о стоимости своих услуг - РИА Новости, 17.09.2021

Адвокат Ефремова рассказал о стоимости своих услуг

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин в интервью StarHit рассказал, сколько получает за свои услуги. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:31

2021-09-17T13:31

2021-09-17T13:31

шоубиз

михаил ефремов

актеры

знаменитости

дтп с участием михаила ефремова

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин в интервью StarHit рассказал, сколько получает за свои услуги.Актер упоминал, что его семья сейчас находится в бедственном положении и буквально отрывает из скудного бюджета деньги. При этом с Михаилом сейчас работают три защитника.Он добавил, что слухи о 70-80 миллионах Ефремова в банковской ячейке являются очередным фейком.На днях стало известно, что второй кассационный суд не стал смягчать приговор актеру, получившему срок в 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом.

https://ria.ru/20210915/efremov-1750136175.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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