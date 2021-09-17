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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210917/efremov-1750504042.html
Адвокат Ефремова рассказал о стоимости своих услуг
Адвокат Ефремова рассказал о стоимости своих услуг - РИА Новости, 17.09.2021
Адвокат Ефремова рассказал о стоимости своих услуг
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин в интервью StarHit рассказал, сколько получает за свои услуги. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:31
2021-09-17T13:31
шоубиз
михаил ефремов
актеры
знаменитости
дтп с участием михаила ефремова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин в интервью StarHit рассказал, сколько получает за свои услуги.Актер упоминал, что его семья сейчас находится в бедственном положении и буквально отрывает из скудного бюджета деньги. При этом с Михаилом сейчас работают три защитника.Он добавил, что слухи о 70-80 миллионах Ефремова в банковской ячейке являются очередным фейком.На днях стало известно, что второй кассационный суд не стал смягчать приговор актеру, получившему срок в 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом.
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михаил ефремов, актеры, знаменитости, дтп с участием михаила ефремова
13:31 17.09.2021
 

Адвокат Ефремова рассказал о стоимости своих услуг

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин в интервью StarHit рассказал, сколько получает за свои услуги.
Актер упоминал, что его семья сейчас находится в бедственном положении и буквально отрывает из скудного бюджета деньги. При этом с Михаилом сейчас работают три защитника.

"А мы бесплатно все работаем. У нас был начальный гонорар, а дальше мы просто считаем своим чисто человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца", – сказал Петр.

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРассмотрение жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову во Втором кассационном суде Москвы
Рассмотрение жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову во Втором кассационном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рассмотрение жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову во Втором кассационном суде Москвы
Он добавил, что слухи о 70-80 миллионах Ефремова в банковской ячейке являются очередным фейком.

"Такого рода вбросы создают негативное отношение к личности Михаила. У меня до сих пор спрашивают — а разве он не в Москве, разве он не под домашним арестом? Это работа против положительного имиджа артиста — грубая, наглая и подлая", – заключил адвокат.

На днях стало известно, что второй кассационный суд не стал смягчать приговор актеру, получившему срок в 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 12:03Шоубиз
Адвокат: Ефремов может оказаться не в состоянии приносить пользу обществу
 
ШоубизМихаил ЕфремовактерыЗнаменитостиДТП с участием Михаила Ефремова
 
 
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