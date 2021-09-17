Адвокат Ефремова рассказал о стоимости своих услуг
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин в интервью StarHit рассказал, сколько получает за свои услуги.
Актер упоминал, что его семья сейчас находится в бедственном положении и буквально отрывает из скудного бюджета деньги. При этом с Михаилом сейчас работают три защитника.
"А мы бесплатно все работаем. У нас был начальный гонорар, а дальше мы просто считаем своим чисто человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца", – сказал Петр.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРассмотрение жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову во Втором кассационном суде Москвы
Рассмотрение жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову во Втором кассационном суде Москвы
Он добавил, что слухи о 70-80 миллионах Ефремова в банковской ячейке являются очередным фейком.
"Такого рода вбросы создают негативное отношение к личности Михаила. У меня до сих пор спрашивают — а разве он не в Москве, разве он не под домашним арестом? Это работа против положительного имиджа артиста — грубая, наглая и подлая", – заключил адвокат.
На днях стало известно, что второй кассационный суд не стал смягчать приговор актеру, получившему срок в 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом.