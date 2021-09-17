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В Минцифры рассказали о DDoS-атаках на систему электронного голосования
В Минцифры рассказали о DDoS-атаках на систему электронного голосования - РИА Новости, 17.09.2021
В Минцифры рассказали о DDoS-атаках на систему электронного голосования
Несколько DDoS-атак на систему авторизации электронного голосования было отражено утром, они не повлияли на качество работы сервисов, сообщил замглавы Минцифры... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:05
2021-09-17T12:05
2021-09-17T12:58
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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выборы в государственную думу
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Несколько DDoS-атак на систему авторизации электронного голосования было отражено утром, они не повлияли на качество работы сервисов, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег КачановМинцифры указывает, что с утра было отражено несколько DDoS-атак на систему авторизации, используемую на госуслугах. Как отметили в пресс-службе, на качество работы сервисов данные атаки влияния не оказали."Сейчас портал работает в штатном режиме. По данным системы мониторинга видим, что пользователи портала госуслуг не испытывают технических проблем", - добавил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, слова которого приводятся в сообщении.Ранее на официальном портале мэра Москвы сообщалось, что система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, технологии, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, олег качанов
12:05 17.09.2021 (обновлено: 12:58 17.09.2021)
В Минцифры рассказали о DDoS-атаках на систему электронного голосования
Минцифры: DDoS-атаки на систему авторизации электронного голосования отразили утром