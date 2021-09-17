https://ria.ru/20210917/ddos-1750495542.html

В Минцифры рассказали о DDoS-атаках на систему электронного голосования

В Минцифры рассказали о DDoS-атаках на систему электронного голосования - РИА Новости, 17.09.2021

В Минцифры рассказали о DDoS-атаках на систему электронного голосования

Несколько DDoS-атак на систему авторизации электронного голосования было отражено утром, они не повлияли на качество работы сервисов, сообщил замглавы Минцифры... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:05

2021-09-17T12:05

2021-09-17T12:58

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

выборы в государственную думу

общество

технологии

москва

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Несколько DDoS-атак на систему авторизации электронного голосования было отражено утром, они не повлияли на качество работы сервисов, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег КачановМинцифры указывает, что с утра было отражено несколько DDoS-атак на систему авторизации, используемую на госуслугах. Как отметили в пресс-службе, на качество работы сервисов данные атаки влияния не оказали."Сейчас портал работает в штатном режиме. По данным системы мониторинга видим, что пользователи портала госуслуг не испытывают технических проблем", - добавил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, слова которого приводятся в сообщении.Ранее на официальном портале мэра Москвы сообщалось, что система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/ataka-1750503212.html

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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, технологии, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, олег качанов