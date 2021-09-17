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В Петербурге установят памятник учителю блокадного Ленинграда
В Петербурге установят памятник учителю блокадного Ленинграда - РИА Новости, 17.09.2021
В Петербурге установят памятник учителю блокадного Ленинграда
Камень на месте будущего памятника учителю блокадного Ленинграда заложили в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:58
2021-09-17T15:58
общество
санкт-петербург
александр беглов
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
ладожское озеро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Камень на месте будущего памятника учителю блокадного Ленинграда заложили в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."У здания Государственного Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке сегодня состоялась торжественная церемония закладки камня на месте будущего памятника учителю блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.Памятник планируется открыть к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января 2022 года.В первую блокадную зиму в Ленинграде работали 39 школ, в январе 1943 года - 86 школ."Это будет памятник героям-ленинградцам, блокадным учителям. В те тяжелейшие годы они не только учили детей, но и спасали их от голода, холода, делились последними продуктами, забирали к себе домой. Учить детей приходилось, порой, в бомбоубежищах. Блокадные учителя совершили подвиг", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, памятник будет установлен по инициативе Надежды Строгоновой, которая всю блокаду работала учительницей. Ее педагогический стаж – 53 года. Строгонова отметила в прошлом году столетний юбилей. Сегодня она приняла участие в церемонии закладки камня.В прошлом году она обратилась к губернатору с просьбой установить на здании по 6-й Советской улице доску в память об учителях, погибших в Ленинграде. На этом месте в годы блокады находилась школа № 161. В здание попал снаряд, погибли пять педагогов, но всех ребят успели вывести. Памятная доска была открыта в декабре прошлого года. Она также обратилась с просьбой открыть памятник блокадному учителю."Было принято решение установить его возле Музея обороны и блокады Ленинграда. Здесь рядом находится школа, которая работала во время блокады. Мы сделаем все, чтобы в январе, когда будем отмечать 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, памятник был открыт", - отметил Беглов.В настоящее время макет памятника представлен в экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Его автор – скульптор Владимир Бродарский. Композиция состоит из двух фигур: учительница обнимает мальчика, защищая его от опасностей. За фигурами – полуарочное окно со следами взрыва и осколками разбитого стекла.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. "Дорога жизни" — единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
https://ria.ru/20210917/vyplata-1750535604.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро
15:58 17.09.2021
 
В Петербурге установят памятник учителю блокадного Ленинграда

В Петербурге к годовщине освобождения установят памятник учителю блокадного Ленинграда

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Камень на месте будущего памятника учителю блокадного Ленинграда заложили в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"У здания Государственного Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке сегодня состоялась торжественная церемония закладки камня на месте будущего памятника учителю блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.
Памятник планируется открыть к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января 2022 года.
В первую блокадную зиму в Ленинграде работали 39 школ, в январе 1943 года - 86 школ.
"Это будет памятник героям-ленинградцам, блокадным учителям. В те тяжелейшие годы они не только учили детей, но и спасали их от голода, холода, делились последними продуктами, забирали к себе домой. Учить детей приходилось, порой, в бомбоубежищах. Блокадные учителя совершили подвиг", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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Вчера, 14:34
Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда
По его словам, памятник будет установлен по инициативе Надежды Строгоновой, которая всю блокаду работала учительницей. Ее педагогический стаж – 53 года. Строгонова отметила в прошлом году столетний юбилей. Сегодня она приняла участие в церемонии закладки камня.
В прошлом году она обратилась к губернатору с просьбой установить на здании по 6-й Советской улице доску в память об учителях, погибших в Ленинграде. На этом месте в годы блокады находилась школа № 161. В здание попал снаряд, погибли пять педагогов, но всех ребят успели вывести. Памятная доска была открыта в декабре прошлого года. Она также обратилась с просьбой открыть памятник блокадному учителю.
"Было принято решение установить его возле Музея обороны и блокады Ленинграда. Здесь рядом находится школа, которая работала во время блокады. Мы сделаем все, чтобы в январе, когда будем отмечать 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, памятник был открыт", - отметил Беглов.
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8 сентября, 11:05
Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города
В настоящее время макет памятника представлен в экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Его автор – скульптор Владимир Бродарский. Композиция состоит из двух фигур: учительница обнимает мальчика, защищая его от опасностей. За фигурами – полуарочное окно со следами взрыва и осколками разбитого стекла.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. "Дорога жизни" — единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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8 сентября, 11:56
В Петербурге показали рассекреченные документы о блокаде
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)Ладожское озеро
 
 
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