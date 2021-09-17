https://ria.ru/20210917/baymetov-1750358037.html

Максим Байметов: создаем сверхдальнобойную винтовку под калибр НАТО

Максим Байметов: создаем сверхдальнобойную винтовку под калибр НАТО - РИА Новости, 17.09.2021

Максим Байметов: создаем сверхдальнобойную винтовку под калибр НАТО

Российские производители стрелкового оружия отмечают День оружейника в воскресенье 19 сентября. В преддверии своего профессионального праздника главный... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:00

2021-09-17T11:00

2021-09-17T11:00

интервью

orsis ("промтехнология")

россия

максим байметов

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Российские производители стрелкового оружия отмечают День оружейника в воскресенье 19 сентября. В преддверии своего профессионального праздника главный конструктор предприятия ORSIS ("Оружейные системы", входит в группу компаний "Промышленные технологии") Максим Байметов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о разработке снайперской винтовки калибра стран НАТО, способной поражать цели на рекордных расстояниях, продвижении высокоточного стрелкового оружия на экспорт, а также о влиянии на стрелковую отрасль новых поправок в федеральный закон "Об оружии".– Максим Владимирович, каковы главные результаты работы ORSISза год с момента переезда из Москвы в Климовск? Удалось ли компании выйти на доковидные показатели?– Полностью восстановиться мы пока не смогли, но если сравнивать этот год с 2020-м, то конечно же он гораздо лучше. Были сняты ограничения, тут же возобновился экспорт, что позволило нам поправить свое положение. Те контракты, которые мы заключили в этом году, дают нам уверенность, что в 2022 мы уже точно выйдем на доковидный уровень.Точные экономические показатели я вам сказать не могу ввиду коммерческой тайны, но речь идет об обороте в несколько сотен миллионов рублей, гособоронзаказ и экспорт как военный, так и "гражданский" сейчас распределился в соотношении 50 на 50.После проседания рынка из-за локдауна спрос на стрелковое оружие резко пополз вверх, и сегодня наши мощности загружены до конца года. Всего за 12 лет существования компании мы поставили отечественным и зарубежным заказчикам уже несколько десятков тысяч единиц высокоточного оружия.– Над какими перспективными образцами стрелкового оружия вы сегодня работаете?– Сегодня мы работаем над созданием пистолета ORSIS S1 калибра 9 мм РА, который мы изначально позиционировали как "русский Glock". На сегодняшний день готова его травматическая версия – посмотрим, как он покажет себя на рынке, в будущем планируем сделать его боевой вариант. Пока речь идет об опытном образце, в настоящее время он проходит полный цикл испытаний, которые планируется завершить в этом году. Если не возникнет никаких трудностей, то в 2021 же году травматическая версия должна появиться в продаже.Кроме того, на подходе новая версия нашего карабина AR15J, на этот раз в калибре 5.45х39. Мы постоянно расширяем этот модельный ряд и уже работаем над пятым – "пистолетным" калибром 9х19 (парабеллум). Это будет пистолет-карабин со свободным затвором, который позволяет стрелять пистолетными патронами.Коснусь нового оружия: в этом году мы полностью завершили испытания изделия ORSIS СT-20 калибра 375 CheyTac. Получился целый комплекс – оружие и патрон к нему, разработанные нашими специалистами. Эффективная дальность стрельбы этой винтовки – два километра. У нас есть первые контракты на это оружие – два экспортных и один внутри страны, также идут испытания в ряде структур.На этом ORSIS не останавливается. Мы решили пойти еще дальше – создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия – от винтовок и вплоть до пулеметов. Эта винтовка сможет стрелять на рекордные расстояния 2,5-3 километра.Рассчитываем выйти на испытания этой новинки в начале 2022 года. Прежде всего это экспортная история, но и наши силовые структуры ей интересуются.– Некоторые игроки отрасли заявляли о планах создать снайперские винтовки, которые стреляют вообще на семь километров…– Тут все-таки речь идет о стрельбе для установления рекордов, а не о выполнении реальных боевых задач. Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километров при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит. Для сравнения – максимальная дальность поражения нашей "флагманской" винтовки Т-5000 составляет 1,6 километра.– Как идет продвижение за рубеж ваших винтовок, в том числе Т-5000?– У нас есть традиционные заказчики из стран Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и СНГ, с ними работа продолжается на постоянной основе. Мы бы хотели расширить число покупателей нашего оружия, но это пока затруднительно ввиду того, что ряд потенциальных партнеров перераспределили бюджетные средства, предназначавшиеся для закупки военной техники, на борьбу с COVID-19.Что касается продвижения Т-5000, этот снайперский комплекс уже стоит на вооружении практически всех российских силовых ведомств, повышенный интерес сохраняется и за рубежом.Подтверждением этого стали недавно прошедшие в Бресте международные соревнования "Снайперский рубеж". Занявшая первое место белорусская команда и часть российской выступали с нашими винтовками и показали лучшие результаты. В индивидуальном зачете первые семь мест за исключением третьего заняли стрелки с Т-5000. Первое место в командном зачете также у снайперов с винтовкой ORSIS.Такое удачное выступление вызвало неподдельный интерес к Т-5000 особенно у китайцев, приехавших на "Снайперский рубеж" с винтовками собственного производства. Они покупали Т-5000 и раньше, теперь же по итогам соревнований наши китайские коллеги серьезно заинтересовались в дополнительных закупках этого оружия. Хотел бы также добавить, что Т-5000 на данный момент производится уже в семи калибрах, включая набирающий популярность 6.5mm Creedmoor.– Как сейчас развивается сотрудничество компании с Арменией? Удалось ли ORSIS преодолеть недопонимание, возникшее после резонансной истории с сорванным тендером Минобороны республики, в котором вы участвовали?– Удалось. На выставке Армия-2021 руководство компании встретилось с делегацией армянского военного ведомства, возглавляемой новым министром обороны Аршаком Карапетяном. Наши партнеры выразили живой интерес ко всей представляемой линейке оружия ORSIS, в том числе к перспективным образцам. Сегодня ведется ряд предконтрактных переговоров с Ереваном, и можно сказать, что ORSIS открыла новую, позитивную страницу в сотрудничестве с армянской стороной.– Повлияли ли на продажи вашей техники введенные летом поправки в ФЗ "Об оружии"? Как бы вы могли прокомментировать новые ограничения, смогут ли они по-вашему действительно помочь избежать трагедий, аналогичных майскому инциденту в Казани?– Гражданский рынок стрелкового оружия, который и так серьёзно пострадал из-за пандемии, действительно попал сейчас в очень непростое положение. Если же говорить о нашей компании, то мы традиционно специализируемся на нарезном оружии, а чтобы получить такое оружие в гражданском исполнении, покупатель должен иметь пять лет стажа, поэтому пока мы не ощутили на себе давления, которое испытывают сегодня производители оружия гладкоствольного. Речь идет не только о "частниках", но и о больших госпредприятиях.Мы считаем, что для того, чтобы предприятия отечественной стрелковой отрасли развивались, а некоторые просто сохранили свое существование, законодателям нужно прислушиваться к производителям, обсуждать все непростые вопросы в рабочих группах. Если такие группы появятся, то ORSIS, безусловно, хотел бы в них поучаствовать. Тема действительно очень сложная, чувствительная, но если мы посмотрим на мировой опыт, то в большинстве случаев людей с психическими отклонениями, которые хотят совершить преступление, не останавливает отсутствие стрелкового оружия.

https://ria.ru/20210904/ekipirovka-1748657858.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/kalashnikov-1747573826.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191127/1561654344.html

https://ria.ru/20210617/oruzhie-1737395206.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, orsis ("промтехнология"), россия, максим байметов