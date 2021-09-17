https://ria.ru/20210917/ataki-1750576673.html
Климов заявил об атаках на систему электронного голосования из стран Запада
Климов заявил об атаках на систему электронного голосования из стран Запада - РИА Новости, 17.09.2021
Климов заявил об атаках на систему электронного голосования из стран Запада
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил о массовых атаках на систему электронного голосования РФ, наибольшее их... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:14
2021-09-17T17:14
2021-09-17T17:29
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил о массовых атаках на систему электронного голосования РФ, наибольшее их количество поступает из США, Нидерландов, Дании, Южной Кореи, Канады, Германии и Украины."В данном случае речь идет об атаках на систему электронного голосования. Мы ожидаем также непосредственно атаки на саму Центральную избирательную комиссию, а также на другие структуры, которые связаны с организацией проведения и наблюдения на выборах", - сказал Климов журналистам.По его словам, это крупномасштабная операция с участием спецслужб, которые обладают высокопроизводительной информационной компьютерной техникой с серьезным программным обеспечением."Основной массив этих атак идет с территорий США, Нидерландов, Дании, Южной Кореи, Канады, Германии и Украины. Это наиболее значимые атаки, которые были на 12 часов дня выявлены. И они практически все отбиты. Но там география на самом деле пошире", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750569663.html
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в мире, технологии, сша, дания, андрей климов, совет федерации рф, россия
17:14 17.09.2021 (обновлено: 17:29 17.09.2021)
Климов заявил об атаках на систему электронного голосования из стран Запада
Сенатор Климов: система электронного голосования подверглась кибератакам из западных стран