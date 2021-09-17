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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/ataka-1750606748.html
В "Единой России" заявили об атаках на цифровые сервисы партии
В "Единой России" заявили об атаках на цифровые сервисы партии - РИА Новости, 17.09.2021
В "Единой России" заявили об атаках на цифровые сервисы партии
Все цифровые сервисы партии "Единая Россия" подверглись атакам в первый день голосования, все они были отражены и не нанесли ущерб, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:46
2021-09-17T21:14
единая россия
выборы в государственную думу
технологии
госдума рф
выборы в государственную думу
кибербезопасность
сергей перминов
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Все цифровые сервисы партии "Единая Россия" подверглись атакам в первый день голосования, все они были отражены и не нанесли ущерб, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия"."В первый день голосования атаке подверглись все партийные цифровые сервисы. Злоумышленники пытались взломать информационные системы партии. Атаки были вовремя замечены, отражены и не нанесли существенного урона. Но отмечается повышенный интерес к компрометации сервисов "Единой России", - сказал секретарь генсовета партии Сергей Перминов, которого цитирует пресс-служба партии.По его словам, в первой половине дня было отражено четыре атаки с разными векторами воздействия, которые велись параллельно. Перминов уточнил, что одной из целей злоумышленников стала блокировка служб доменных имен, которые обслуживают сайты партии. Кроме того, зафиксирована попытка загрузки сетевых каналов мусорным трафиком, причём атаки велись на разных сетевых уровнях."Во время первой части атаки на официальный сайт "Единой России" было заблокировано почти 10 тысяч адресов злоумышленников, во время второй – почти 27 тысяч. Такая активность свидетельствует от том, что были предприняты попытки заблокировать работу сайта. Все атаки отрабатываются как собственными системами кибербезопасности партии, так и при помощи специализированных организаций-партнеров и наших операторов связи, обеспечивающих BGP-подключение нашей автономной системы и датацентры", - сообщил Перминов."Была также предпринята попытка адаптироваться под меры противодействия, которые предпринимает наш IT-департамент", — пояснил Перминов.По информации партии, на прошлой неделе "Единая Россия" зафиксировала рост количества атак на информационные системы и ресурсы партии в шесть раз."Они носили самый разный характер – это были и попытки сканирования систем информационной безопасности, атаки на перегрузку вычислительных мощностей информационных систем. Они также были отражены и не нанесли ущерба", - добавили в пресс-службе.Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины. Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили, сообщил РИА Новости председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.
https://ria.ru/20210917/ataka-1750503212.html
https://ria.ru/20210917/sayt-1750562137.html
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единая россия, технологии, госдума рф, выборы в государственную думу, кибербезопасность, сергей перминов, россия
19:46 17.09.2021 (обновлено: 21:14 17.09.2021)
 
В "Единой России" заявили об атаках на цифровые сервисы партии

Секретарь генсовета ЕР Перминов: атаке подверглись все партийные цифровые сервисы

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Все цифровые сервисы партии "Единая Россия" подверглись атакам в первый день голосования, все они были отражены и не нанесли ущерб, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия".
"В первый день голосования атаке подверглись все партийные цифровые сервисы. Злоумышленники пытались взломать информационные системы партии. Атаки были вовремя замечены, отражены и не нанесли существенного урона. Но отмечается повышенный интерес к компрометации сервисов "Единой России", - сказал секретарь генсовета партии Сергей Перминов, которого цитирует пресс-служба партии.
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По его словам, в первой половине дня было отражено четыре атаки с разными векторами воздействия, которые велись параллельно. Перминов уточнил, что одной из целей злоумышленников стала блокировка служб доменных имен, которые обслуживают сайты партии. Кроме того, зафиксирована попытка загрузки сетевых каналов мусорным трафиком, причём атаки велись на разных сетевых уровнях.
"Во время первой части атаки на официальный сайт "Единой России" было заблокировано почти 10 тысяч адресов злоумышленников, во время второй – почти 27 тысяч. Такая активность свидетельствует от том, что были предприняты попытки заблокировать работу сайта. Все атаки отрабатываются как собственными системами кибербезопасности партии, так и при помощи специализированных организаций-партнеров и наших операторов связи, обеспечивающих BGP-подключение нашей автономной системы и датацентры", - сообщил Перминов.
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"Была также предпринята попытка адаптироваться под меры противодействия, которые предпринимает наш IT-департамент", — пояснил Перминов.
По информации партии, на прошлой неделе "Единая Россия" зафиксировала рост количества атак на информационные системы и ресурсы партии в шесть раз.
"Они носили самый разный характер – это были и попытки сканирования систем информационной безопасности, атаки на перегрузку вычислительных мощностей информационных систем. Они также были отражены и не нанесли ущерба", - добавили в пресс-службе.
Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины. Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили, сообщил РИА Новости председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуЕдиная РоссияТехнологииГосдума РФВыборы в Государственную думуКибербезопасностьСергей ПерминовРоссия
 
 
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