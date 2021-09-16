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В Госдуме подготовят закон, ужесточающий требования к IT-гигантам
В Госдуме подготовят закон, ужесточающий требования к IT-гигантам - РИА Новости, 16.09.2021
В Госдуме подготовят закон, ужесточающий требования к IT-гигантам
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств по внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что в ГД... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:14
2021-09-16T15:19
госдума рф
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сша
южная корея
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств по внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что в ГД готовится пакет законов, ужесточающий требования к цифровым гигантам, они станут ответной мерой на нарушения законодательства РФ IT-компаниями."Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной Думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер", - подчеркнул Пискарев.Политик рассказал, что в Госдуме уже готовится пакет законов, ужесточающих требования к IT-гигантам."За нарушение законов будут отвечать конкретные структуры и персоналии, связанные с этими цифровыми платформами", - сказал он.Пискарев отметил, что поправки учитывают общемировой опыт по проблеме. Он привел в пример опыт Южной Кореи, где ранее Google обязали выплатить штраф в размере 177 миллионов долларов, и добавил, что наши меры сегодня не такие жесткие как, например, в США или Европе. Главное требование к цифровым гигантам - "соблюдать наши законы", подчеркнул глава думской комиссии."Ужесточение законодательства в данном случае будет ответной мерой. Россия вынуждена реагировать на системное нарушение наших законов зарубежными IT-корпорациями и их попытки вмешаться во внутренние дела России, включая наши выборы", - заключил он.В конце августа Южная Корея первой в мире внесла изменения в законодательство, которые запретят Google и Apple навязывать разработчикам приложений определенные способы оплаты, что избавит создателей от 30-процентной комиссии в App Store и Google Store.
https://ria.ru/20210916/shtraf-1750300625.html
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госдума рф, россия, общество, технологии, сша, южная корея, apple, совет федерации рф, it-компании, василий пискарев
15:14 16.09.2021 (обновлено: 15:19 16.09.2021)
 
В Госдуме подготовят закон, ужесточающий требования к IT-гигантам

Депутат Пискарев: Госдума готовит жесткие поправки об ответственности IT-компаний

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств по внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что в ГД готовится пакет законов, ужесточающий требования к цифровым гигантам, они станут ответной мерой на нарушения законодательства РФ IT-компаниями.
"Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной Думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер", - подчеркнул Пискарев.
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Политик рассказал, что в Госдуме уже готовится пакет законов, ужесточающих требования к IT-гигантам.
"За нарушение законов будут отвечать конкретные структуры и персоналии, связанные с этими цифровыми платформами", - сказал он.
"Речь идет о жёстких поправках в законодательство об ответственности, как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России. Мы имеем полное взаимопонимание и работаем над ними в сотрудничестве с коллегами из Совета Федерации", - добавил депутат.
Пискарев отметил, что поправки учитывают общемировой опыт по проблеме. Он привел в пример опыт Южной Кореи, где ранее Google обязали выплатить штраф в размере 177 миллионов долларов, и добавил, что наши меры сегодня не такие жесткие как, например, в США или Европе. Главное требование к цифровым гигантам - "соблюдать наши законы", подчеркнул глава думской комиссии.
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"Ужесточение законодательства в данном случае будет ответной мерой. Россия вынуждена реагировать на системное нарушение наших законов зарубежными IT-корпорациями и их попытки вмешаться во внутренние дела России, включая наши выборы", - заключил он.
В конце августа Южная Корея первой в мире внесла изменения в законодательство, которые запретят Google и Apple навязывать разработчикам приложений определенные способы оплаты, что избавит создателей от 30-процентной комиссии в App Store и Google Store.
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