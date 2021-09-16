https://ria.ru/20210916/zakon-1750345605.html

В Госдуме подготовят закон, ужесточающий требования к IT-гигантам

В Госдуме подготовят закон, ужесточающий требования к IT-гигантам - РИА Новости, 16.09.2021

В Госдуме подготовят закон, ужесточающий требования к IT-гигантам

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств по внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что в ГД... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:14

2021-09-16T15:14

2021-09-16T15:19

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сша

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств по внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что в ГД готовится пакет законов, ужесточающий требования к цифровым гигантам, они станут ответной мерой на нарушения законодательства РФ IT-компаниями."Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной Думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер", - подчеркнул Пискарев.Политик рассказал, что в Госдуме уже готовится пакет законов, ужесточающих требования к IT-гигантам."За нарушение законов будут отвечать конкретные структуры и персоналии, связанные с этими цифровыми платформами", - сказал он.Пискарев отметил, что поправки учитывают общемировой опыт по проблеме. Он привел в пример опыт Южной Кореи, где ранее Google обязали выплатить штраф в размере 177 миллионов долларов, и добавил, что наши меры сегодня не такие жесткие как, например, в США или Европе. Главное требование к цифровым гигантам - "соблюдать наши законы", подчеркнул глава думской комиссии."Ужесточение законодательства в данном случае будет ответной мерой. Россия вынуждена реагировать на системное нарушение наших законов зарубежными IT-корпорациями и их попытки вмешаться во внутренние дела России, включая наши выборы", - заключил он.В конце августа Южная Корея первой в мире внесла изменения в законодательство, которые запретят Google и Apple навязывать разработчикам приложений определенные способы оплаты, что избавит создателей от 30-процентной комиссии в App Store и Google Store.

https://ria.ru/20210916/shtraf-1750300625.html

https://ria.ru/20210916/vmeshatelstvo-1750308445.html

https://ria.ru/20210916/besporyadki-1750301626.html

россия

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, россия, общество, технологии, сша, южная корея, apple, совет федерации рф, it-компании, василий пискарев