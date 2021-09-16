15:14 16.09.2021 (обновлено: 15:19 16.09.2021)
В Госдуме подготовят закон, ужесточающий требования к IT-гигантам
Депутат Пискарев: Госдума готовит жесткие поправки об ответственности IT-компаний
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств по внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам, что в ГД готовится пакет законов, ужесточающий требования к цифровым гигантам, они станут ответной мерой на нарушения законодательства РФ IT-компаниями.
"Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной Думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер", - подчеркнул Пискарев.
Политик рассказал, что в Госдуме уже готовится пакет законов, ужесточающих требования к IT-гигантам.
"За нарушение законов будут отвечать конкретные структуры и персоналии, связанные с этими цифровыми платформами", - сказал он.
"Речь идет о жёстких поправках в законодательство об ответственности, как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России. Мы имеем полное взаимопонимание и работаем над ними в сотрудничестве с коллегами из Совета Федерации", - добавил депутат.
Пискарев отметил, что поправки учитывают общемировой опыт по проблеме. Он привел в пример опыт Южной Кореи, где ранее Google обязали выплатить штраф в размере 177 миллионов долларов, и добавил, что наши меры сегодня не такие жесткие как, например, в США или Европе. Главное требование к цифровым гигантам - "соблюдать наши законы", подчеркнул глава думской комиссии.
"Ужесточение законодательства в данном случае будет ответной мерой. Россия вынуждена реагировать на системное нарушение наших законов зарубежными IT-корпорациями и их попытки вмешаться во внутренние дела России, включая наши выборы", - заключил он.
В конце августа Южная Корея первой в мире внесла изменения в законодательство, которые запретят Google и Apple навязывать разработчикам приложений определенные способы оплаты, что избавит создателей от 30-процентной комиссии в App Store и Google Store.