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В ЦИК заявили, что Apple и Google работают на политический заказ
В ЦИК заявили, что Apple и Google работают на политический заказ - РИА Новости, 16.09.2021
В ЦИК заявили, что Apple и Google работают на политический заказ
Компании Apple и Google фактически работают на политический заказ, заявил член ЦИК Игорь Борисов, высказываясь о вмешательстве зарубежных корпораций во... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:00
2021-09-16T16:00
в мире
франция
игорь борисов
apple
google
фонд борьбы с коррупцией
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компании Apple и Google фактически работают на политический заказ, заявил член ЦИК Игорь Борисов, высказываясь о вмешательстве зарубежных корпораций во внутренние дела России, включая выборы."Открытие границ Интернета, как свободы слова, распространение информации несет и негативные факторы. В частности, воздействие таких цифровых гигантов, как Apple и Google - их представители сегодня каким-то образом пытались оправдаться перед сенаторами, представителями государственных органов РФ - фактически работают на соответствующий политический заказ, распространяя экстремистский контент, отмахиваясь, как бы говоря, что они тут ни при чем", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, правила противодействия иностранному вмешательству сейчас только формируются, предпринимаются попытки организовать цивилизованные подходы к организации выборов."К сожалению, Госдеп и его платформы всячески сопротивляются, маскируясь, что они ничего не знают, это не их юрлицо - у нас главный офис там, а мы здесь только представительствуем. То есть никто не собирается отвечать за свои противоправные действия", - добавил он.На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности, от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.Ранее ведомство ограничило доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20210916/apple-1750352199.html
https://ria.ru/20210915/vmeshatelstvo-1750108438.html
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в мире, франция, игорь борисов, apple, google, фонд борьбы с коррупцией, россия
16:00 16.09.2021
 
В ЦИК заявили, что Apple и Google работают на политический заказ

Член ЦИК Борисов: компании Apple и Google фактически работают на политический заказ

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Jens Meyer
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компании Apple и Google фактически работают на политический заказ, заявил член ЦИК Игорь Борисов, высказываясь о вмешательстве зарубежных корпораций во внутренние дела России, включая выборы.
"Открытие границ Интернета, как свободы слова, распространение информации несет и негативные факторы. В частности, воздействие таких цифровых гигантов, как Apple и Google - их представители сегодня каким-то образом пытались оправдаться перед сенаторами, представителями государственных органов РФ - фактически работают на соответствующий политический заказ, распространяя экстремистский контент, отмахиваясь, как бы говоря, что они тут ни при чем", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, правила противодействия иностранному вмешательству сейчас только формируются, предпринимаются попытки организовать цивилизованные подходы к организации выборов.
"К сожалению, Госдеп и его платформы всячески сопротивляются, маскируясь, что они ничего не знают, это не их юрлицо - у нас главный офис там, а мы здесь только представительствуем. То есть никто не собирается отвечать за свои противоправные действия", - добавил он.
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На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности, от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.
Ранее ведомство ограничило доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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Песков рассказал о механизмах защиты от вмешательств в российские выборы
 
В миреФранцияИгорь БорисовAppleGoogleФонд борьбы с коррупциейРоссия
 
 
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