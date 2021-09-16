В ЦИК заявили, что Apple и Google работают на политический заказ
Член ЦИК Борисов: компании Apple и Google фактически работают на политический заказ
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компании Apple и Google фактически работают на политический заказ, заявил член ЦИК Игорь Борисов, высказываясь о вмешательстве зарубежных корпораций во внутренние дела России, включая выборы.
"Открытие границ Интернета, как свободы слова, распространение информации несет и негативные факторы. В частности, воздействие таких цифровых гигантов, как Apple и Google - их представители сегодня каким-то образом пытались оправдаться перед сенаторами, представителями государственных органов РФ - фактически работают на соответствующий политический заказ, распространяя экстремистский контент, отмахиваясь, как бы говоря, что они тут ни при чем", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, правила противодействия иностранному вмешательству сейчас только формируются, предпринимаются попытки организовать цивилизованные подходы к организации выборов.
"К сожалению, Госдеп и его платформы всячески сопротивляются, маскируясь, что они ничего не знают, это не их юрлицо - у нас главный офис там, а мы здесь только представительствуем. То есть никто не собирается отвечать за свои противоправные действия", - добавил он.
На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности, от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.
Ранее ведомство ограничило доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент