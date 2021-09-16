https://ria.ru/20210916/windows-1750332595.html

Microsoft отключит пароли на Windows-компьютерах

Microsoft отключит пароли на Windows-компьютерах - РИА Новости, 16.09.2021

Microsoft отключит пароли на Windows-компьютерах

Microsoft разработала новый способ защиты данных на компьютерах с установленной ОС Windows. Функция разблокировки без пароля анонсирована самой компанией. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:18

2021-09-16T14:18

2021-09-16T14:18

наука

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Microsoft разработала новый способ защиты данных на компьютерах с установленной ОС Windows. Функция разблокировки без пароля анонсирована самой компанией.Пользователям предлагается отказаться от традиционного пароля для защиты учетной записи — для ее работы нужно установить на смартфон приложение Microsoft Authenticator.С установленным софтом пользователям нужно перейти в свою учетную запись Microsoft, войти в систему и выбрать дополнительные параметры безопасности. В разделе будет опция "Учетная запись без пароля", которую необходимо активировать. Благодаря этому компьютер автоматически разблокируется, если рядом находится доверенное мобильное устройство.Функция станет доступна на Windows 10 и 11. Полноценный выход последней запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Microsoft.

https://ria.ru/20210910/windows-1749536953.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, microsoft corporation, windows