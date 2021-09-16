Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210916/windows-1750332595.html
Microsoft отключит пароли на Windows-компьютерах
Microsoft отключит пароли на Windows-компьютерах - РИА Новости, 16.09.2021
Microsoft отключит пароли на Windows-компьютерах
Microsoft разработала новый способ защиты данных на компьютерах с установленной ОС Windows. Функция разблокировки без пароля анонсирована самой компанией. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:18
2021-09-16T14:18
наука
технологии
microsoft corporation
windows
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622209_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_c63cfd861a52cb8695c2119ab7b1eef6.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Microsoft разработала новый способ защиты данных на компьютерах с установленной ОС Windows. Функция разблокировки без пароля анонсирована самой компанией.Пользователям предлагается отказаться от традиционного пароля для защиты учетной записи — для ее работы нужно установить на смартфон приложение Microsoft Authenticator.С установленным софтом пользователям нужно перейти в свою учетную запись Microsoft, войти в систему и выбрать дополнительные параметры безопасности. В разделе будет опция "Учетная запись без пароля", которую необходимо активировать. Благодаря этому компьютер автоматически разблокируется, если рядом находится доверенное мобильное устройство.Функция станет доступна на Windows 10 и 11. Полноценный выход последней запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Microsoft.
https://ria.ru/20210910/windows-1749536953.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622209_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_af7f8deaadb9063549519c87733cc878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, microsoft corporation, windows
14:18 16.09.2021
 

Microsoft отключит пароли на Windows-компьютерах

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Microsoft разработала новый способ защиты данных на компьютерах с установленной ОС Windows. Функция разблокировки без пароля анонсирована самой компанией.
Пользователям предлагается отказаться от традиционного пароля для защиты учетной записи — для ее работы нужно установить на смартфон приложение Microsoft Authenticator.
С установленным софтом пользователям нужно перейти в свою учетную запись Microsoft, войти в систему и выбрать дополнительные параметры безопасности. В разделе будет опция "Учетная запись без пароля", которую необходимо активировать. Благодаря этому компьютер автоматически разблокируется, если рядом находится доверенное мобильное устройство.
Функция станет доступна на Windows 10 и 11. Полноценный выход последней запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Microsoft.
Windows 11
10 сентября, 15:10Наука
Microsoft исправила ошибки в Windows 11 накануне официального запуска
 
НаукаТехнологииMicrosoft CorporationWindows
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах среди популярных вакансий
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Лента новостейМолния