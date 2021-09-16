https://ria.ru/20210916/vzaimodeystvie-1750247357.html

Путин оценил значимость взаимодействия ветвей власти

Путин оценил значимость взаимодействия ветвей власти - РИА Новости, 16.09.2021

Путин оценил значимость взаимодействия ветвей власти

От конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти в будущем будет зависеть многое, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T00:09

2021-09-16T00:09

2021-09-16T00:09

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

единая россия

госдума рф

яблоко

кпрф

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. От конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти в будущем будет зависеть многое, заявил президент России Владимир Путин.Он напомнил, что обновленная Конституция России наделила Госдуму крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210914/er-1750052546.html

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"Сделайте свой выбор": Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов Обращение Владимира Путина накануне выборов в Государственную Думу (Эмбарго до 00.00 16.09.2021.) 2021-09-16T00:09 true PT4M22S

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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, яблоко, кпрф, россия