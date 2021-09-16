https://ria.ru/20210916/vychet-1750276231.html

Правительство утвердило перечень услуг для "спортивного" налогового вычета

Правительство утвердило перечень услуг для "спортивного" налогового вычета - РИА Новости, 16.09.2021

Правительство утвердило перечень услуг для "спортивного" налогового вычета

Правительство России утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом с 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:30

2021-09-16T10:30

2021-09-16T10:30

общество

владимир путин

правительство рф

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом с 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина.В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, то есть на спорт и фитнес."Правительство определило перечень услуг, при оплате которых граждане начиная с 2022 года смогут получать "спортивный" налоговый вычет. Такой механизм позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально значимых расходов граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что в списке - физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету."Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, – 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тысячи рублей (13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей). Заявить "спортивный" вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году", - добавляется в сообщении.Для получения "спортивного" вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень, уточняется в сообщении. В таких организациях физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности, также в ней должны работать сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального. Кроме того, организация не должна быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет смогут получить и родители за детей в возрасте до 18 лет.

https://ria.ru/20210821/arenda-1746671283.html

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общество, владимир путин, правительство рф, россия