https://ria.ru/20210916/vybory-1750428451.html

В информационном центре ЦИК дали старт голосованию

В информационном центре ЦИК дали старт голосованию - РИА Новости, 16.09.2021

В информационном центре ЦИК дали старт голосованию

В информационном центре ЦИК дали старт голосованию на выборах, проходящих в этом году, в том числе и на выборах депутатов Государственной думы. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T23:28

2021-09-16T23:28

2021-09-16T23:36

выборы в государственную думу

политика

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коммунисты россии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В информационном центре ЦИК дали старт голосованию на выборах, проходящих в этом году, в том числе и на выборах депутатов Государственной думы.Участки открылись в ряде регионов Дальнего Востока в 23:00 по Москве."Мы действительно очень волнуемся, потому что мы впервые запускаем такое масштабное дистанционное электронное голосование, новую систему видеонаблюдения. Надеюсь, что никто нас не подведёт, и всё будет так, как мы задумали", - сказала Памфилова, открывая голосование.В момент старта голосования в информационном центре ЦИК прозвучал гимн России.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210916/vybory-1750427375.html

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дальний восток

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политика, москва, госдума рф, яблоко, дальний восток, коммунисты россии, россия