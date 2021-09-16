https://ria.ru/20210916/vybory-1750427375.html

Памфилова назвала избирательную кампанию интересной, жаркой и конкурентной

Памфилова назвала избирательную кампанию интересной, жаркой и конкурентной - РИА Новости, 16.09.2021

Памфилова назвала избирательную кампанию интересной, жаркой и конкурентной

Несмотря на то, что избирательная кампания в России внешне проходит спокойно, агитация идёт очень широко, чувствуется накал борьбы и конкуренции, у избирателей... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T23:21

2021-09-16T23:21

2021-09-16T23:21

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

яблоко

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элла памфилова

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россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что избирательная кампания в России внешне проходит спокойно, агитация идёт очень широко, чувствуется накал борьбы и конкуренции, у избирателей будет широкий выбор, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Стартует широкомасштабная избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, высших должностных лиц в ряде регионов, по выборам в законодательные собрания субъектов РФ. И ещё много кампаний разных уровней", - сказала журналистам Памфилова перед стартом голосования.Она напомнила, что некоторые избиратели получат до девяти бюллетеней."Такая сложная, интересная, жаркая кампания. Мы посмотрели сегодня, какое количество агитационных материалов поступило от всех 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму, это рекорд, вдвое больше, чем на кампании по выборам президента. Такой накал", - подчеркнула председатель ЦИК.Она отметила, что считает кампанию очень конкурентной."Внешне, казалось бы, кампания, спокойная, но на самом деле очень широко идёт агитация, конкуренция между нашими кандидатами. И я глубоко убеждена, что у наших избирателей довольно широкий, разнообразный выбор. Есть, из кого выбрать по партийным предпочтениям и по индивидуальным предпочтениям. И это радует", - резюмировала Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210916/vybory-1750392875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, цик рф, элла памфилова, коммунисты россии, россия