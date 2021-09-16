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В России начались выборы
В России начались выборы - РИА Новости, 16.09.2021
В России начались выборы
В России открылись первые избирательные участки — на Чукотке и Камчатке. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T23:00
2021-09-16T23:52
политика
выборы
чукотка
россия
выборы в государственную думу
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен — РИА Новости. В России открылись первые избирательные участки — на Чукотке и Камчатке.В Камчатском крае жители отдают голоса за депутатов федерального и краевого парламентов. Кроме того, в регионе стартовали 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. По состоянию на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрировано 230 080 избирателей, из них 129 694 — в Петропавловске-Камчатском.Досрочное голосование на Камчатке началось 29 августа, принять участие в нем могли почти две тысячи человек, которые живут или работают на удаленных территориях. Это военные на пограничных заставах, работники маяков, оленеводы, геологи. Еще 116 избирательных участков образованы на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании. Проголосовать там могут 6674 человека.По данным краевого избиркома, всего на Камчатке задействовано 14 территориальных избирательных комиссий и 187 участковых. Работу на участках обеспечивают более 1,5 тысячи членов УИК.Сейчас Камчатский край в Государственной думе представляют вице-спикер Ирина Яровая, а также Константин Слыщенко, который входит в комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.В Чукотском автономном округе проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля, в этом субъекте зарегистрирован 32 641 избиратель.Досрочное голосование на Чукотке охватило территории всех семи городских округов и муниципальных районов: проголосовать могли более 2500 избирателей, в том числе свыше 160 моряков на судах в море.Депутат Госдумы по одномандатному избирательному округу № 224 на Чукотке — Валентина Рудченко (ЕР). По этому округу на выборах зарегистрировано шесть кандидатов, Рудченко среди них нет.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, выборы, чукотка, россия
23:00 16.09.2021 (обновлено: 23:52 16.09.2021)
 
В России начались выборы

В России открылись первые избирательные участки — на Камчатке и Чукотке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен — РИА Новости. В России открылись первые избирательные участки — на Чукотке и Камчатке.
В Камчатском крае жители отдают голоса за депутатов федерального и краевого парламентов. Кроме того, в регионе стартовали 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. По состоянию на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрировано 230 080 избирателей, из них 129 694 — в Петропавловске-Камчатском.
Досрочное голосование на Камчатке началось 29 августа, принять участие в нем могли почти две тысячи человек, которые живут или работают на удаленных территориях. Это военные на пограничных заставах, работники маяков, оленеводы, геологи. Еще 116 избирательных участков образованы на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании. Проголосовать там могут 6674 человека.
По данным краевого избиркома, всего на Камчатке задействовано 14 территориальных избирательных комиссий и 187 участковых. Работу на участках обеспечивают более 1,5 тысячи членов УИК.
Сейчас Камчатский край в Государственной думе представляют вице-спикер Ирина Яровая, а также Константин Слыщенко, который входит в комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
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Особенности избирательной кампании: эксперты обсудили предстоящие выборы
В Чукотском автономном округе проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля, в этом субъекте зарегистрирован 32 641 избиратель.
Досрочное голосование на Чукотке охватило территории всех семи городских округов и муниципальных районов: проголосовать могли более 2500 избирателей, в том числе свыше 160 моряков на судах в море.
Депутат Госдумы по одномандатному избирательному округу № 224 на Чукотке — Валентина Рудченко (ЕР). По этому округу на выборах зарегистрировано шесть кандидатов, Рудченко среди них нет.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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