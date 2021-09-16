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В ЦИК заявили о готовности всех избирательных участков к выборам

В ЦИК заявили о готовности всех избирательных участков к выборам - РИА Новости, 16.09.2021

В ЦИК заявили о готовности всех избирательных участков к выборам

Избирательные участки по всей России готовы к предстоящим выборам, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T21:50

2021-09-16T21:50

2021-09-16T21:50

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

яблоко

николай булаев

дальний восток

коммунисты россии

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Избирательные участки по всей России готовы к предстоящим выборам, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев."Сомнений нет, что избирательные участки Дальнего Востока так же, как и всей страны, готовы. Это огромная избирательная кампания, одна из самых больших за последние годы. И я надеюсь, что вся избирательная система и технически, и морально готова к тому, чтобы принять избирателей и правильным образом посчитать их голоса", - сказал он в эфире "России 24".Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, николай булаев, дальний восток, коммунисты россии, россия