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Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в России

Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в России - РИА Новости, 16.09.2021

Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в России

Делегация Узбекистана во главе с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в четверг отправилась в Россию для работы наблюдателями на выборах в Госдуму РФ,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T07:47

2021-09-16T07:47

2021-09-16T07:47

выборы в государственную думу

политика

узбекистан

ташкент

госдума рф

россия

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ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Делегация Узбекистана во главе с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в четверг отправилась в Россию для работы наблюдателями на выборах в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба Центризбиркома.По данным пресс-службы, наблюдатели из Узбекистана будут работать в составе миссий от СНГ, межпарламентской ассамблеи Содружества и Шанхайской организации сотрудничества.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, узбекистан, ташкент, госдума рф, россия