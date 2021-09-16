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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750257584.html
Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в России
Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в России - РИА Новости, 16.09.2021
Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в России
Делегация Узбекистана во главе с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в четверг отправилась в Россию для работы наблюдателями на выборах в Госдуму РФ,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T07:47
2021-09-16T07:47
выборы в государственную думу
политика
узбекистан
ташкент
госдума рф
россия
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ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Делегация Узбекистана во главе с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в четверг отправилась в Россию для работы наблюдателями на выборах в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба Центризбиркома.По данным пресс-службы, наблюдатели из Узбекистана будут работать в составе миссий от СНГ, межпарламентской ассамблеи Содружества и Шанхайской организации сотрудничества.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, узбекистан, ташкент, госдума рф, россия
07:47 16.09.2021
 
Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в России

ЦИК: Узбекистан направил делегацию наблюдателей на парламентские выборы в России

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Подготовка избирательного участка к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Делегация Узбекистана во главе с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в четверг отправилась в Россию для работы наблюдателями на выборах в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"Делегация Узбекистана во главе с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым отбыла в Москву для участия в работе наблюдателей выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации 17-19 сентября текущего года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Центризбиркома.

По данным пресс-службы, наблюдатели из Узбекистана будут работать в составе миссий от СНГ, межпарламентской ассамблеи Содружества и Шанхайской организации сотрудничества.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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