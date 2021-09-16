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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750251758.html
Информационный центр ЦИК начнет работу 16 сентября
Информационный центр ЦИК начнет работу 16 сентября - РИА Новости, 16.09.2021
Информационный центр ЦИК начнет работу 16 сентября
Информационный центр ЦИК РФ по выборам будет работать с 16 по 20 сентября. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T01:58
2021-09-16T01:58
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
цик рф
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Информационный центр ЦИК РФ по выборам будет работать с 16 по 20 сентября.В центре будут представлены актуальные данные о ходе и результатах голосования, будут обсуждаться вопросы проведения выборов, разберут сообщения о возможных нарушениях. В качестве гостей в нем ожидаются представители различных ведомств, уполномоченный по правам человека, представители иностранных миссий наблюдения.Работа информационного центра будет транслироваться в онлайн-режиме на сайте ЦИК России.В атриуме ЦИК России в период всех дней работы инфоцентра будет организовано вещание выездной студии телеканала "Россия 24", где будут обсуждать актуальные темы текущей повестки выборов.По данным ЦИК, для работы в информационном центре аккредитовано 1354 журналиста от 83 средств массовой информации из 21 страны мира, в том числе представители 39 иностранных СМИ.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, москва, госдума рф, цик рф, россия
01:58 16.09.2021
 
Информационный центр ЦИК начнет работу 16 сентября

Информационный центр Центризбиркома по выборам будет работать с 16 по 20 сентября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Информационный центр ЦИК РФ по выборам будет работать с 16 по 20 сентября.
В центре будут представлены актуальные данные о ходе и результатах голосования, будут обсуждаться вопросы проведения выборов, разберут сообщения о возможных нарушениях. В качестве гостей в нем ожидаются представители различных ведомств, уполномоченный по правам человека, представители иностранных миссий наблюдения.
Работа информационного центра будет транслироваться в онлайн-режиме на сайте ЦИК России.
В атриуме ЦИК России в период всех дней работы инфоцентра будет организовано вещание выездной студии телеканала "Россия 24", где будут обсуждать актуальные темы текущей повестки выборов.
По данным ЦИК, для работы в информационном центре аккредитовано 1354 журналиста от 83 средств массовой информации из 21 страны мира, в том числе представители 39 иностранных СМИ.
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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