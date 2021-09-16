Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750249242.html
В Совфеде обсудят вмешательство Google и Apple в выборы в Госдуму
В Совфеде обсудят вмешательство Google и Apple в выборы в Госдуму - РИА Новости, 16.09.2021
В Совфеде обсудят вмешательство Google и Apple в выборы в Госдуму
Председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в четверг проведет заседание о фактах вмешательства американскими... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:39
2021-09-16T00:39
выборы в государственную думу
политика
москва
игорь борисов
андрей климов
apple
госдума рф
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в четверг проведет заседание о фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Госдуму.В заседании комиссии примут участие член ЦИК Игорь Борисов, заместитель директора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.На заседание комиссии приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы РФ, заявил ранее РИА Новости Климов. Он отметил, что официальные письма в компании направлены.По словам парламентария, эти две цифровые компании находятся в зоне внимания сенаторов, к ним накопилось очень много вопросов. Он подчеркнул, что попросил компании определить своих представителей от руководства для участия в заседании комиссии, будет ли это очно, либо по видео-конференц-связи. В комиссии рассчитывают, что до 10 утра они дадут ответ. Электронные приглашения ушли адресатам, отметил Климов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210916/vybory-1750247001.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, москва, игорь борисов, андрей климов, apple, госдума рф, совет федерации рф, цик рф, google, вадим субботин, россия
00:39 16.09.2021
 
В Совфеде обсудят вмешательство Google и Apple в выборы в Госдуму

Комиссия Совета Федерации обсудит вмешательство компаний Google и Apple в выборы в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в четверг проведет заседание о фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Госдуму.
В заседании комиссии примут участие член ЦИК Игорь Борисов, заместитель директора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.
На заседание комиссии приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы РФ, заявил ранее РИА Новости Климов. Он отметил, что официальные письма в компании направлены.
По словам парламентария, эти две цифровые компании находятся в зоне внимания сенаторов, к ним накопилось очень много вопросов. Он подчеркнул, что попросил компании определить своих представителей от руководства для участия в заседании комиссии, будет ли это очно, либо по видео-конференц-связи. В комиссии рассчитывают, что до 10 утра они дадут ответ. Электронные приглашения ушли адресатам, отметил Климов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Сделайте свой выбор: Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
00:05Выборы в Государственную думу
Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваИгорь БорисовАндрей КлимовAppleГосдума РФСовет Федерации РФЦИК РФGoogleВадим СубботинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой в ближайшие десять лет
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
Лента новостейМолния