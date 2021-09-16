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В Совфеде обсудят вмешательство Google и Apple в выборы в Госдуму
В Совфеде обсудят вмешательство Google и Apple в выборы в Госдуму - РИА Новости, 16.09.2021
В Совфеде обсудят вмешательство Google и Apple в выборы в Госдуму
Председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в четверг проведет заседание о фактах вмешательства американскими... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:39
2021-09-16T00:39
2021-09-16T00:39
выборы в государственную думу
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игорь борисов
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в четверг проведет заседание о фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Госдуму.В заседании комиссии примут участие член ЦИК Игорь Борисов, заместитель директора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.На заседание комиссии приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы РФ, заявил ранее РИА Новости Климов. Он отметил, что официальные письма в компании направлены.По словам парламентария, эти две цифровые компании находятся в зоне внимания сенаторов, к ним накопилось очень много вопросов. Он подчеркнул, что попросил компании определить своих представителей от руководства для участия в заседании комиссии, будет ли это очно, либо по видео-конференц-связи. В комиссии рассчитывают, что до 10 утра они дадут ответ. Электронные приглашения ушли адресатам, отметил Климов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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В Совфеде обсудят вмешательство Google и Apple в выборы в Госдуму
Комиссия Совета Федерации обсудит вмешательство компаний Google и Apple в выборы в Госдуму