00:11 16.09.2021 (обновлено: 00:13 16.09.2021)
Путин призвал россиян ответственно подойти к выборам в Госдуму
Путин заявил, что рассчитывает на ответственную гражданскую позицию россиян на выборах
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на ответственную и взвешенную гражданскую позицию россиян на предстоящих выборах в Госдуму.
"Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины - в интересах нашего народа и каждого гражданина России", - сказал Путин в своем обращении к россиянам в преддверии старта голосования на выборах в Госдуму, опубликованном на сайте Кремля.
"Пожалуйста, сделайте свой выбор", - добавил президент.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.