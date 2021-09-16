https://ria.ru/20210916/vmeshatelstvo-1750308445.html
Климов назвал действия Apple и Google вмешательством в дела России
Климов назвал действия Apple и Google вмешательством в дела России - РИА Новости, 16.09.2021
Климов назвал действия Apple и Google вмешательством в дела России
Действия Apple и Google в период выборов в Совфеде рассматривают как вмешательство в дела РФ, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:36
2021-09-16T12:36
2021-09-16T12:39
выборы в государственную думу
в мире
технологии
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андрей климов
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совет федерации рф
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Действия Apple и Google в период выборов в Совфеде рассматривают как вмешательство в дела РФ, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов."Особое внимание следует обратить на организации и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке. Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом", - сказал политик на заседании комиссии в четверг.В связи с изложенным российская сторона, в частности, "обратила внимание на американские цифровые компаний Apple и Google, действия которых в период российских выборов рассматриваются нами как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела России", подчеркнул он."Соответствующие доказательства были официально переданы МИД РФ послу США. Кроме того, есть официальные представления органов российской прокуратуры от 9 сентября 2021 года в адрес генерального директора Apple господина Кука и главного исполнительного директора Google господина Пичаи", - сказал Климов.В обоих представлениях содержатся требования принять исчерпывающие меры по устранению указанных прокуратурой нарушений российского законодательства, способствующих неправомерному вмешательству в выборы, отметил сенатор."С учетом сказанного мной от имени сенаторской комиссии было предложено вышеназванным господам направить своих официальных представителей для участия в нашем сегодняшнем заседании от имени Apple и Google. Письмо об этом было своевременно направлено в электронном виде в адрес обеих компаний. Данная информация была продублирована через МИД РФ и путем прямого обращения через СМИ", - сказал Климов.
https://ria.ru/20210916/besporyadki-1750301626.html
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в мире, технологии, сша, андрей климов, apple, госдума рф, совет федерации рф, google, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы в государственную думу, россия
12:36 16.09.2021 (обновлено: 12:39 16.09.2021)
Климов назвал действия Apple и Google вмешательством в дела России
Климов: в Совфеде рассматривают действия Apple и Google как вмешательство в дела России
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Действия Apple
и Google
в период выборов в Совфеде рассматривают как вмешательство в дела РФ
, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов
.
"Особое внимание следует обратить на организации и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке. Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом", - сказал политик на заседании комиссии в четверг.
В связи с изложенным российская сторона, в частности, "обратила внимание на американские цифровые компаний Apple и Google, действия которых в период российских выборов рассматриваются нами как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела России", подчеркнул он.
"Соответствующие доказательства были официально переданы МИД РФ послу США
. Кроме того, есть официальные представления органов российской прокуратуры от 9 сентября 2021 года в адрес генерального директора Apple господина Кука и главного исполнительного директора Google господина Пичаи", - сказал Климов.
В обоих представлениях содержатся требования принять исчерпывающие меры по устранению указанных прокуратурой нарушений российского законодательства, способствующих неправомерному вмешательству в выборы, отметил сенатор.
"С учетом сказанного мной от имени сенаторской комиссии было предложено вышеназванным господам направить своих официальных представителей для участия в нашем сегодняшнем заседании от имени Apple и Google. Письмо об этом было своевременно направлено в электронном виде в адрес обеих компаний. Данная информация была продублирована через МИД РФ и путем прямого обращения через СМИ", - сказал Климов.