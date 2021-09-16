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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210916/temrezov-1750382440.html
Темрезов: в рамках возрождения садоводства в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок
Темрезов: в рамках возрождения садоводства в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок - РИА Новости, 16.09.2021
Темрезов: в рамках возрождения садоводства в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок
В осенний период в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок и сбор урожая продолжается, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:39
2021-09-16T17:39
карачаево-черкесская республика
адыге-хабльский район
рашид темрезов
скфо
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ЧЕРКЕССК, 16 сен – РИА Новости. В осенний период в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок и сбор урожая продолжается, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.Глава КЧР сообщил, что принимает участие в международной выставке технологий для современного садоводства "ПроЯблоко2021", на которой Карачаево-Черкесию представило предприятие "Сады Карачаево-Черкесии".Он также отметил, что "субъекты СКФО являются одними из лидеров в стране в сфере садоводства".Кроме того, в КЧР в прошлом году высажен первый экспериментальный персиковый сад площадью 1 гектар, который осенью этого года дал урожай больше тонны.Возрождение садоводства в Карачаево-Черкесии началось в 2017 году с фруктового сада интенсивного типа в 200 гектаров в Адыге-Хабльском районе.
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адыге-хабльский район, рашид темрезов, скфо
17:39 16.09.2021
 

Темрезов: в рамках возрождения садоводства в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок

© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в рамках возрождения садоводства в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок
Темрезов: в рамках возрождения садоводства в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 16 сен – РИА Новости. В осенний период в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок и сбор урожая продолжается, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.
Глава КЧР сообщил, что принимает участие в международной выставке технологий для современного садоводства "ПроЯблоко2021", на которой Карачаево-Черкесию представило предприятие "Сады Карачаево-Черкесии".
"На сегодняшний день в регионе собрали 2 тысяч тонн яблок и сбор урожая еще продолжается. В республике развиваются сады и на личных подсобных хозяйствах, их территории будут расширяться", - написал Темрезов.
Он также отметил, что "субъекты СКФО являются одними из лидеров в стране в сфере садоводства".
Кроме того, в КЧР в прошлом году высажен первый экспериментальный персиковый сад площадью 1 гектар, который осенью этого года дал урожай больше тонны.
Возрождение садоводства в Карачаево-Черкесии началось в 2017 году с фруктового сада интенсивного типа в 200 гектаров в Адыге-Хабльском районе.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаАдыге-Хабльский районРашид ТемрезовСКФО
 
 
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