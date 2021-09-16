Темрезов: в рамках возрождения садоводства в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в рамках возрождения садоводства в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 16 сен – РИА Новости. В осенний период в КЧР собрано 2 тысяч тонн яблок и сбор урожая продолжается, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.
Глава КЧР сообщил, что принимает участие в международной выставке технологий для современного садоводства "ПроЯблоко2021", на которой Карачаево-Черкесию представило предприятие "Сады Карачаево-Черкесии".
"На сегодняшний день в регионе собрали 2 тысяч тонн яблок и сбор урожая еще продолжается. В республике развиваются сады и на личных подсобных хозяйствах, их территории будут расширяться", - написал Темрезов.
Он также отметил, что "субъекты СКФО являются одними из лидеров в стране в сфере садоводства".
Кроме того, в КЧР в прошлом году высажен первый экспериментальный персиковый сад площадью 1 гектар, который осенью этого года дал урожай больше тонны.
Возрождение садоводства в Карачаево-Черкесии началось в 2017 году с фруктового сада интенсивного типа в 200 гектаров в Адыге-Хабльском районе.