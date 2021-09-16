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Нанотрубки и антипригарные сковородки: как зарабатывают на инновациях?
Нанотрубки и антипригарные сковородки: как зарабатывают на инновациях? - РИА Новости, 16.09.2021
Нанотрубки и антипригарные сковородки: как зарабатывают на инновациях?
Стартапы сейчас — это всегда инновация или уже повседневность? Как начать бизнес молодому инженеру и получить на это деньги? Что такое технологический стартап и чем он отличается от IT? Существует ли сейчас "гаражное" производство молодых компаний, как в легенде об Apple? И почему проще всего зарабатывать в IT стартапах?
2021-09-16T12:00
2021-09-16T13:13
яснопонятно
технологии
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техника
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подкаст
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Нанотрубки и антипригарные сковородки: как зарабатывают на инновациях?
Стартапы сейчас — это всегда инновация или уже повседневность? Как начать бизнес молодому инженеру и получить на это деньги? Что такое технологический стартап и чем он отличается от IT? Существует ли сейчас «гаражное» производство молодых компаний, как в легенде об Apple? И почему проще всего зарабатывать в IT стартапах?
audio/mpeg
Нанотрубки и антипригарные сковородки: как зарабатывают на инновациях?
Стартапы сейчас — это всегда инновация или уже повседневность? Как начать бизнес молодому инженеру и получить на это деньги? Что такое технологический стартап и чем он отличается от IT? Существует ли сейчас «гаражное» производство молодых компаний, как в легенде об Apple? И почему проще всего зарабатывать в IT стартапах?
audio/mpeg
Стартапы — слово, которые сейчас относится и к IT-компаниям, и к медиа, и к торговым предприятиям. Начинающие технологические компании могут создавать инновационные вещи, которые значительно улучшат повседневную жизнь… И все равно прогореть. О технологических стартапах в России, их успехах и трудностях рассказал Анатолий Ковалев — генеральный директор Зеленоградского нанотехнологического центра и выпускник национального исследовательского университета МИЭТ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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технологии, бизнес, техника, сколково, подкаст, аудио, навигатор абитуриента, университетская наука
12:00 16.09.2021 (обновлено: 13:13 16.09.2021)
 

Нанотрубки и антипригарные сковородки: как зарабатывают на инновациях?

ЯсноПонятно
Нанотрубки и антипригарные сковородки: как зарабатывают на инновациях?
Вчера, 12:00
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Стартапы сейчас — это всегда инновация или уже повседневность? Как начать бизнес молодому инженеру и получить на это деньги? Что такое технологический стартап и чем он отличается от IT? Существует ли сейчас "гаражное" производство молодых компаний, как в легенде об Apple? И почему проще всего зарабатывать в IT стартапах?
Стартапы — слово, которые сейчас относится и к IT-компаниям, и к медиа, и к торговым предприятиям. Начинающие технологические компании могут создавать инновационные вещи, которые значительно улучшат повседневную жизнь… И все равно прогореть. О технологических стартапах в России, их успехах и трудностях рассказал Анатолий Ковалев — генеральный директор Зеленоградского нанотехнологического центра и выпускник национального исследовательского университета МИЭТ.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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