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В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ
В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ - РИА Новости, 16.09.2021
В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ
В Душанбе началось заседание глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:17
2021-09-16T10:32
в мире
таджикистан
одкб
владимир путин
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 16 сен — РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе началось заседание глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости.Председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, заявил президент республики Эмомали Рахмон, открывая мероприятие.Тем не менее, добавил он, удалось обеспечить высокий уровень политического взаимодействия и координацию внешнеполитических позиций."Мы продолжим принятие заявлений по актуальным вопросам &lt;…&gt; международной и региональной повестки дня", — подчеркнул глава государства.Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи.
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в мире, таджикистан, одкб, владимир путин, эмомали рахмон
08:17 16.09.2021 (обновлено: 10:32 16.09.2021)
 
В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ

В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ДУШАНБЕ, 16 сен — РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе началось заседание глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости.
Председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, заявил президент республики Эмомали Рахмон, открывая мероприятие.
Тем не менее, добавил он, удалось обеспечить высокий уровень политического взаимодействия и координацию внешнеполитических позиций.
"Мы продолжим принятие заявлений по актуальным вопросам <…> международной и региональной повестки дня", — подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
28 ноября 2019, 15:20Инфографика
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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В миреТаджикистанОДКБВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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