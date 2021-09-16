https://ria.ru/20210916/tadzhikistan-1750259050.html
В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ
В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ - РИА Новости, 16.09.2021
В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ
В Душанбе началось заседание глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:17
2021-09-16T08:17
2021-09-16T10:32
в мире
таджикистан
одкб
владимир путин
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750273939_0:145:3384:2048_1920x0_80_0_0_a9212dd9bfe3cf7a07aa7ca9fd88a956.jpg
ДУШАНБЕ, 16 сен — РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе началось заседание глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости.Председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, заявил президент республики Эмомали Рахмон, открывая мероприятие.Тем не менее, добавил он, удалось обеспечить высокий уровень политического взаимодействия и координацию внешнеполитических позиций."Мы продолжим принятие заявлений по актуальным вопросам <…> международной и региональной повестки дня", — подчеркнул глава государства.Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи.
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750273939_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_a749e85d46c0c4f8b879e675945bb35a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, одкб, владимир путин, эмомали рахмон
08:17 16.09.2021 (обновлено: 10:32 16.09.2021)
В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ
В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ