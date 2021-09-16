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В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ

В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ - РИА Новости, 16.09.2021

В Таджикистане началось заседание глав государств — членов ОДКБ

В Душанбе началось заседание глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:17

2021-09-16T08:17

2021-09-16T10:32

в мире

таджикистан

одкб

владимир путин

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 16 сен — РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе началось заседание глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости.Председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, заявил президент республики Эмомали Рахмон, открывая мероприятие.Тем не менее, добавил он, удалось обеспечить высокий уровень политического взаимодействия и координацию внешнеполитических позиций."Мы продолжим принятие заявлений по актуальным вопросам <…> международной и региональной повестки дня", — подчеркнул глава государства.Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи.

таджикистан

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2021

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в мире, таджикистан, одкб, владимир путин, эмомали рахмон