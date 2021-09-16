https://ria.ru/20210916/sud-1750384833.html

Суд отказал историку Соколову в общественном защитнике при апелляции

Суд отказал историку Соколову в общественном защитнике при апелляции - РИА Новости, 16.09.2021

Суд отказал историку Соколову в общественном защитнике при апелляции

Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства историка Олега Соколова о предоставлении ему общественного защитника Екатерины Красовской РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:46

2021-09-16T17:46

2021-09-16T17:46

происшествия

санкт-петербург

санкт-петербургский городской суд

олег соколов (доцент спбгу)

анастасия ещенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства историка Олега Соколова о предоставлении ему общественного защитника Екатерины Красовской при рассмотрении апелляции на приговор, следует из видеотрансляции заседания."Отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку доводы не свидетельствуют о законности предоставления общественного защитника. Интересы осужденного представляют 2 профессиональных защитника", - объявила судья.Сам Соколов пояснил, что общественный защитник ему необходим "для донесения правды, для озвучивания заявлений для общественности и общения с родственникам".Гособвинитель заявила, что полагает, что законных оснований для удовлетворения этого ходатайства не имеется.Как сообщала объединённая пресс-служба судов Петербурга, защита историка попросила смягчить наказание, настаивая, что приговор является незаконным, необоснованным, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, суд существенно нарушил уголовно-процессуальный закон, неправильно его применил в отношении обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину.Октябрьский районный суд 25 декабря приговорил Соколова к 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.

https://ria.ru/20210603/ponasenkov-1735504788.html

https://ria.ru/20210119/sokolov-1593691693.html

https://ria.ru/20201225/ubiystvo-1590812702.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко