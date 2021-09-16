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Суд отказал историку Соколову в общественном защитнике при апелляции
Суд отказал историку Соколову в общественном защитнике при апелляции - РИА Новости, 16.09.2021
Суд отказал историку Соколову в общественном защитнике при апелляции
Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства историка Олега Соколова о предоставлении ему общественного защитника Екатерины Красовской РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:46
2021-09-16T17:46
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
олег соколов (доцент спбгу)
анастасия ещенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства историка Олега Соколова о предоставлении ему общественного защитника Екатерины Красовской при рассмотрении апелляции на приговор, следует из видеотрансляции заседания."Отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку доводы не свидетельствуют о законности предоставления общественного защитника. Интересы осужденного представляют 2 профессиональных защитника", - объявила судья.Сам Соколов пояснил, что общественный защитник ему необходим "для донесения правды, для озвучивания заявлений для общественности и общения с родственникам".Гособвинитель заявила, что полагает, что законных оснований для удовлетворения этого ходатайства не имеется.Как сообщала объединённая пресс-служба судов Петербурга, защита историка попросила смягчить наказание, настаивая, что приговор является незаконным, необоснованным, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, суд существенно нарушил уголовно-процессуальный закон, неправильно его применил в отношении обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину.Октябрьский районный суд 25 декабря приговорил Соколова к 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
https://ria.ru/20210603/ponasenkov-1735504788.html
https://ria.ru/20210119/sokolov-1593691693.html
https://ria.ru/20201225/ubiystvo-1590812702.html
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происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко
17:46 16.09.2021
 
Суд отказал историку Соколову в общественном защитнике при апелляции

Петербургский горсуд отказал историку Соколову в общественном защитнике при апелляции

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства историка Олега Соколова о предоставлении ему общественного защитника Екатерины Красовской при рассмотрении апелляции на приговор, следует из видеотрансляции заседания.
"Отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку доводы не свидетельствуют о законности предоставления общественного защитника. Интересы осужденного представляют 2 профессиональных защитника", - объявила судья.
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 19:08
Суд отклонил иск осужденного за убийство историка Соколова к Понасенкову
Сам Соколов пояснил, что общественный защитник ему необходим "для донесения правды, для озвучивания заявлений для общественности и общения с родственникам".
Гособвинитель заявила, что полагает, что законных оснований для удовлетворения этого ходатайства не имеется.
Как сообщала объединённая пресс-служба судов Петербурга, защита историка попросила смягчить наказание, настаивая, что приговор является незаконным, необоснованным, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, суд существенно нарушил уголовно-процессуальный закон, неправильно его применил в отношении обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 15:17
Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
Октябрьский районный суд 25 декабря приговорил Соколова к 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
Историк Олег Соколов на военно-исторической реконструкции Бородинского сражения - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 08:00
Ссылка для "Наполеона": к чему приговорили историка-расчленителя Соколова
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский городской судОлег Соколов (доцент СПбГУ)Анастасия Ещенко
 
 
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