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В Швеции авиакомпании расскажут пассажирам об экологичных перевозках
В Швеции авиакомпании расскажут пассажирам об экологичных перевозках - РИА Новости, 16.09.2021
В Швеции авиакомпании расскажут пассажирам об экологичных перевозках
В 2022 году авиакомпании, работающие в Швеции, будут обязаны декларировать выбросы парниковых газов от своих самолетов, сообщает "Европульс". РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:42
2021-09-16T16:42
2021-09-16T16:42
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В 2022 году авиакомпании, работающие в Швеции, будут обязаны декларировать выбросы парниковых газов от своих самолетов, сообщает "Европульс".Информацию предприятия должны сообщать пассажирам перед покупкой билетов.В правительстве считают, что граждане имеют право увидеть, какой из перевозчиков предлагает более экологичный вариант путешествий.Тем самым в Швеции хотят поддержать авиакомпании, которые выбрали "зеленый" путь развития. Например, если они используют более "чистые" виды топлива.Предполагается, что к 2030 году все самолеты, совершающие внутренние рейсы по Швеции, должны будут перейти на биотопливо. К 2045 году к ним присоединятся и все международные направления из Швеции.
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