https://ria.ru/20210916/shtraf-1750355390.html
Tiktok и Google заплатили более шести миллионов рублей штрафов, сообщил суд
Tiktok и Google заплатили более шести миллионов рублей штрафов, сообщил суд - РИА Новости, 16.09.2021
Tiktok и Google заплатили более шести миллионов рублей штрафов, сообщил суд
TikTok и Google заплатили в России 6,1 миллиона рублей штрафов, назначенных московским судом, остальные соцсети штрафы не платят, сообщила РИА Новости в четверг РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:57
2021-09-16T15:57
2021-09-16T20:25
google
tiktok
россия
происшествия
технологии
социальные сети
twitter
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. TikTok и Google заплатили в России 6,1 миллиона рублей штрафов, назначенных московским судом, остальные соцсети штрафы не платят, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук."В этом году TikTok оплатила штраф в размере 2,6 миллиона рублей, Google — штраф в размере 3,5 миллиона рублей", — сказала она.По ее словам, другие иностранные социальные сети штрафы пока не выплатили.В связи с этим материалы в отношении, в частности, Twitter направлены приставам для исполнения — вступили в силу решения о штрафах на 8,9 миллиона рублей."Срок добровольной оплаты штрафов истек по делам в отношении компании Twitter. <...> По остальным делам еще не истекли сроки для добровольной оплаты", — пояснила пресс-секретарь. Срок добровольной оплаты составляет 60 дней после вступления решения суда в силу.Всего с начала года Facebook получила штрафов более чем на 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
https://ria.ru/20210916/zakaz-1750356071.html
https://ria.ru/20210904/kontent-1748727034.html
https://ria.ru/20210914/podrostki-1750048496.html
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google, tiktok, россия, происшествия, технологии, социальные сети, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), facebook
15:57 16.09.2021 (обновлено: 20:25 16.09.2021)
Tiktok и Google заплатили более шести миллионов рублей штрафов, сообщил суд
Таганский суд Москвы: TikTok и Google заплатили в России 6,1 миллиона рублей штрафов