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Ленинградская область
https://ria.ru/20210916/shkolniki-1750394581.html
Школьники Ленобласти отправились в водную экспедицию
Школьники Ленобласти отправились в водную экспедицию - РИА Новости, 16.09.2021
Школьники Ленобласти отправились в водную экспедицию
Школьники Ленинградской области отправились в историческое водное путешествие, организованное в рамках проекта "Мой родной край — Ленинградская область", "По... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:26
2021-09-16T18:26
ленинградская область
новая ладога
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С.–ПEТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Школьники Ленинградской области отправились в историческое водное путешествие, организованное в рамках проекта "Мой родной край — Ленинградская область", "По следам Петра I", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, маршрут путешествия проходит через Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, музей Александра Суворова в Новой Ладоге, Лодейнопольский краеведческий музей, где ребята узнают историю основания Олонецкой судостроительной верфи на реке Свирь. Там же, в Лодейном Поле, школьники увидят обелиск на месте домика Петра I и памятник на месте спуска первого корабля Балтийского флота — фрегата "Штандарт". Кстати, домик Петра I восстановлен в 2020 году. Финальной остановкой станет деревня Верхние Мандроги, где воссоздан старинный русский быт. Кроме насыщенной экскурсионной программы ребят ждут викторины, мастер классы и интерактив."Проект способствует успешному развитию экскурсионно-познавательного и детского туризма", - рассказали в комитете по культуре и туризму Ленинградской области.В историческом путешествии по 47 региону в рамках проекта "Мой родной край - Ленинградская область", который стартовал в 2017 году, в этом году принимают участие более трех тысяч школьников из всех районов региона. Поездки школьников по тематическим маршрутам пройдут с сентября по ноябрь.
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353
60
новая ладога
18:26 16.09.2021
 

Школьники Ленобласти отправились в водную экспедицию

© Фото : Правительство Ленинградской областиШкольники Ленобласти отправились в водную экспедицию
Школьники Ленобласти отправились в водную экспедицию - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.–ПEТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Школьники Ленинградской области отправились в историческое водное путешествие, организованное в рамках проекта "Мой родной край — Ленинградская область", "По следам Петра I", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, маршрут путешествия проходит через Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, музей Александра Суворова в Новой Ладоге, Лодейнопольский краеведческий музей, где ребята узнают историю основания Олонецкой судостроительной верфи на реке Свирь. Там же, в Лодейном Поле, школьники увидят обелиск на месте домика Петра I и памятник на месте спуска первого корабля Балтийского флота — фрегата "Штандарт". Кстати, домик Петра I восстановлен в 2020 году. Финальной остановкой станет деревня Верхние Мандроги, где воссоздан старинный русский быт. Кроме насыщенной экскурсионной программы ребят ждут викторины, мастер классы и интерактив.
Коворкинги будущего в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 13:36Ленинградская область
В Ленобласти создадут коворкинги будущего
"Проект способствует успешному развитию экскурсионно-познавательного и детского туризма", - рассказали в комитете по культуре и туризму Ленинградской области.
В историческом путешествии по 47 региону в рамках проекта "Мой родной край - Ленинградская область", который стартовал в 2017 году, в этом году принимают участие более трех тысяч школьников из всех районов региона. Поездки школьников по тематическим маршрутам пройдут с сентября по ноябрь.
 
Ленинградская областьНовая Ладога
 
 
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