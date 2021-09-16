https://ria.ru/20210916/shkolniki-1750394581.html

Школьники Ленобласти отправились в водную экспедицию

Школьники Ленобласти отправились в водную экспедицию - РИА Новости, 16.09.2021

Школьники Ленобласти отправились в водную экспедицию

Школьники Ленинградской области отправились в историческое водное путешествие, организованное в рамках проекта "Мой родной край — Ленинградская область", "По... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:26

2021-09-16T18:26

2021-09-16T18:26

ленинградская область

новая ладога

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С.–ПEТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Школьники Ленинградской области отправились в историческое водное путешествие, организованное в рамках проекта "Мой родной край — Ленинградская область", "По следам Петра I", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, маршрут путешествия проходит через Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, музей Александра Суворова в Новой Ладоге, Лодейнопольский краеведческий музей, где ребята узнают историю основания Олонецкой судостроительной верфи на реке Свирь. Там же, в Лодейном Поле, школьники увидят обелиск на месте домика Петра I и памятник на месте спуска первого корабля Балтийского флота — фрегата "Штандарт". Кстати, домик Петра I восстановлен в 2020 году. Финальной остановкой станет деревня Верхние Мандроги, где воссоздан старинный русский быт. Кроме насыщенной экскурсионной программы ребят ждут викторины, мастер классы и интерактив."Проект способствует успешному развитию экскурсионно-познавательного и детского туризма", - рассказали в комитете по культуре и туризму Ленинградской области.В историческом путешествии по 47 региону в рамках проекта "Мой родной край - Ленинградская область", который стартовал в 2017 году, в этом году принимают участие более трех тысяч школьников из всех районов региона. Поездки школьников по тематическим маршрутам пройдут с сентября по ноябрь.

https://ria.ru/20210914/kovorking-1750004208.html

новая ладога

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новая ладога