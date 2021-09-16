https://ria.ru/20210916/raskolniki-1750377020.html

На Украине пояснили, как раскольники нарушают каноны православия

На Украине пояснили, как раскольники нарушают каноны православия - РИА Новости, 16.09.2021

На Украине пояснили, как раскольники нарушают каноны православия

Устав неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) нарушает каноны православия, так как ставит Константинопольский патриархат выше остальных поместных... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:19

2021-09-16T17:19

2021-09-16T17:19

религия

справки

русская православная церковь

петр порошенко

константинопольский патриархат

ситуация на украине

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Устав неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) нарушает каноны православия, так как ставит Константинопольский патриархат выше остальных поместных церквей, заявил ректор Киевской духовной академии и семинарии, епископ Белгородский Сильвестр (Стойчев) на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" в храме Христа Спасителя.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая конференцию, заявил, что претензии патриарха Константинопольского Варфоломея на единоличное верховенство в мировом православии не имеют канонических оснований.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20210916/ptsu-1750338145.html

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справки, русская православная церковь, петр порошенко, константинопольский патриархат, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу)