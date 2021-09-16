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Религия
https://ria.ru/20210916/raskolniki-1750377020.html
На Украине пояснили, как раскольники нарушают каноны православия
На Украине пояснили, как раскольники нарушают каноны православия - РИА Новости, 16.09.2021
На Украине пояснили, как раскольники нарушают каноны православия
Устав неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) нарушает каноны православия, так как ставит Константинопольский патриархат выше остальных поместных... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:19
2021-09-16T17:19
религия
справки
русская православная церковь
петр порошенко
константинопольский патриархат
ситуация на украине
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Устав неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) нарушает каноны православия, так как ставит Константинопольский патриархат выше остальных поместных церквей, заявил ректор Киевской духовной академии и семинарии, епископ Белгородский Сильвестр (Стойчев) на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" в храме Христа Спасителя.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая конференцию, заявил, что претензии патриарха Константинопольского Варфоломея на единоличное верховенство в мировом православии не имеют канонических оснований.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
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справки, русская православная церковь, петр порошенко, константинопольский патриархат, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу)
17:19 16.09.2021
 

На Украине пояснили, как раскольники нарушают каноны православия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Устав неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) нарушает каноны православия, так как ставит Константинопольский патриархат выше остальных поместных церквей, заявил ректор Киевской духовной академии и семинарии, епископ Белгородский Сильвестр (Стойчев) на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" в храме Христа Спасителя.
"Согласно уставу ПЦУ, власть Константинопольского патриарха выходит за рамки Константинопольской церкви и имеет универсальный характер. Это ставит константинопольский патриарший престол над всеми другими поместными церквями. <…> Патриарх Варфоломей в выступлении, посвященном церковной ситуации в Украине, последовательно подчеркивает свой особый статус в мировом православии. Вполне очевидно, что Константинопольский патриарх пытается использовать украинскую ситуацию для укрепления своих позиций в мировом православии, поэтому неудивительно, что в документах ПЦУ эта доктрина сформулировано вполне однозначно", - сказал епископ Сильвестр.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая конференцию, заявил, что претензии патриарха Константинопольского Варфоломея на единоличное верховенство в мировом православии не имеют канонических оснований.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 14:47Религия
Патриарх Кирилл объяснил, зачем критикует ПЦУ
 
РелигияСправкиРусская православная церковьПетр ПорошенкоКонстантинопольский патриархатСитуация на УкраинеПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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