На Украине пояснили, как раскольники нарушают каноны православия
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Устав неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) нарушает каноны православия, так как ставит Константинопольский патриархат выше остальных поместных церквей, заявил ректор Киевской духовной академии и семинарии, епископ Белгородский Сильвестр (Стойчев) на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" в храме Христа Спасителя.
"Согласно уставу ПЦУ, власть Константинопольского патриарха выходит за рамки Константинопольской церкви и имеет универсальный характер. Это ставит константинопольский патриарший престол над всеми другими поместными церквями. <…> Патриарх Варфоломей в выступлении, посвященном церковной ситуации в Украине, последовательно подчеркивает свой особый статус в мировом православии. Вполне очевидно, что Константинопольский патриарх пытается использовать украинскую ситуацию для укрепления своих позиций в мировом православии, поэтому неудивительно, что в документах ПЦУ эта доктрина сформулировано вполне однозначно", - сказал епископ Сильвестр.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая конференцию, заявил, что претензии патриарха Константинопольского Варфоломея на единоличное верховенство в мировом православии не имеют канонических оснований.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.