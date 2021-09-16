https://ria.ru/20210916/putin-1750305196.html

Песков: Путин не планировал приезжать к партии, которая выиграет выборы

Песков: Путин не планировал приезжать к партии, которая выиграет выборы - РИА Новости, 16.09.2021

Песков: Путин не планировал приезжать к партии, которая выиграет выборы

Президент РФ Владимир Путин пока не планировал приезжать к партии, которая победит на выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:21

2021-09-16T12:21

2021-09-16T12:35

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планировал приезжать к партии, которая победит на выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Очевидно, что он вряд ли он сможет приехать к единороссам в этот раз. Пока таких планов конкретных нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент пообщаться после закрытия избирательных участков с победившей партией, так как обычно он приезжал к единороссам, когда они выигрывали на выборах.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210916/putin-1750299071.html

https://ria.ru/20210916/putin-1750296477.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия