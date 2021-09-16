https://ria.ru/20210916/ptsu-1750338145.html

Патриарх Кирилл объяснил, зачем критикует ПЦУ

Патриарх Кирилл объяснил, зачем критикует ПЦУ - РИА Новости, 16.09.2021

Патриарх Кирилл объяснил, зачем критикует ПЦУ

Предоставление Константинопольским патриархатом "автокефалии" раскольнической Православной церкви Украины может восприниматься как прецедент, если не будет... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:47

2021-09-16T14:47

2021-09-16T14:47

религия

украина

русская православная церковь

крит (остров)

петр порошенко

константинопольский патриархат

ситуация на украине

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Предоставление Константинопольским патриархатом "автокефалии" раскольнической Православной церкви Украины может восприниматься как прецедент, если не будет сделан соответствующий анализ и это решение не будет подвергнуто критике, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, выступая на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" в храме Христа Спасителя.По его словам, на этой конференции должен быть выработан канонический комментарий "ко всему тому, что произошло с представлением Константинополем томоса (грамоты о независимости – ред.) украинским раскольникам"."Константинопольский патриарх произвольно присвоил себе полномочия, которыми он не обладает, которые ни один собор ему не делегировал. Исходя из некоего константинопольского понимания того, что есть первый, создана целая концепция, которую можно назвать неопапизмом и которая не соответствует традиции вселенского православия", - подчеркнул предстоятель Русской церкви."Мы должны высказаться. То, что совершил Константинопольский патриарх – отступление от канонической традиции, связанной с тем, что из себя представляет власть первоиерарха в любой православной церкви. Это деяние, если оно не будет подвергнуто тщательному каноническому анализу и соответствующей критике, может затем восприниматься как прецедент. Промолчали – ну, значит, так оно и есть", - заключил патриарх Кирилл."Есть определенные каноны, которые регулируют отношения Константинопольского патриарха с митрополитами, входящими в его патриархат. Так вот эту модель взаимоотношений Константинопольского архиепископа и патриарха с митрополитами, входящими в его патриархат, Константинополь распространил на всю православную церковь, при этом не опираясь ни на какие каноны. <...> Дошло до того, что патриарха Константинопольского стали именовать не первым среди равных, а первым без равных. Эта новая экклезиология (учение об устройстве церкви – ред.) не имеет никаких оснований ни в священных канонах, ни в целом в церковном предании", - также отметил глава РПЦ.Претензии на особые права и привилегии, подчеркнул патриарх Кирилл, и раньше высказывались константинопольскими иерархами и богословами, но они еще никогда не озвучивались с такой жесткой интонацией и в такой радикальной формулировке, как сейчас."После совещания десяти поместных православных церквей на Крите в 2016 году... Константинопольский патриарх заявил о якобы полученном от апостолов праве единолично, без согласия с другими поместными церквами, праве предоставлять автокефалию кому ему заблагорассудится", - добавил предстоятель Русской церкви, отметив, что все достигнутые церквами в прошлом договоренности об этом были отменены.Он также рассказал, что испытывает боль от разрыва с признавшими украинский раскол поместными церквами."Как предстоятель Русской православной церкви, который обязан заботиться об укреплении отношений со всеми поместными православными церквами, я не могу не испытывать личную боль от происходящего в наших взаимоотношениях с Константинопольским патриархатом, и с теми церквами, которые были втянуты Константинополем в признание так называемой автокефальной украинской церкви, на деле представляющую ничто иное как легитимизацию церковного раскола", - заявил онВ 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20210916/kirill-1750294481.html

https://ria.ru/20210910/ptsu-1749601214.html

https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html

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украина, русская православная церковь, крит (остров), петр порошенко, константинопольский патриархат, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу)