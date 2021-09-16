https://ria.ru/20210916/prigovor-1750337111.html

Суд вынес приговор одному из участников незаконной акции на Красной площади

Суд вынес приговор одному из участников незаконной акции на Красной площади - РИА Новости, 16.09.2021

Суд вынес приговор одному из участников незаконной акции на Красной площади

Тверской суд Москвы в четверг назначил административный арест на 10 суток за неповиновение полиции одному из участников несанкционированной акции на Красной... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:44

2021-09-16T14:44

2021-09-16T14:44

происшествия

франция

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

ив роше

бруно лепру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг назначил административный арест на 10 суток за неповиновение полиции одному из участников несанкционированной акции на Красной площади в среду, сообщил РИА Новости их адвокат Сергей Тельнов.Накануне в сети появилась видеозапись, на которой четверо молодых людей развернули на Красной площади в Москве плакат в поддержку Алексея Навального и начали выкрикивать политические лозунги. Акцию почти сразу прервали правоохранители."Тверским судом вынесено решение об административном аресте Редникова на 10 суток", - сказал собеседник агентства.На всех четырёх участников акции, а также на журналиста, снимавшего ее, составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение порядка организации митинга или пикетирования". Двум помимо прочего вменили "неповиновение полиции" и оставили в отделе до суда.Согласно Административному кодексу, нарушения при проведении или организации публичной акции наказываются штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательными работами до 40 часов. Максимальная санкция по статье "Невыполнении законных требований сотрудников полиции" - 15 суток ареста.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210630/udo-1739291959.html

https://ria.ru/20210603/sud-1735379976.html

https://ria.ru/20210516/aktsiya-1732556654.html

франция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, франция, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, ив роше, бруно лепру, россия