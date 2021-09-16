https://ria.ru/20210916/podlodki-1750255520.html

Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией

Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией - РИА Новости, 16.09.2021

Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией

Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T05:45

2021-09-16T05:45

2021-09-16T05:45

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скотт моррисон

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов долларов в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии "обычную подводную лодку исключительного качества". В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке строительству обычных подводных лодок.Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование оборонительного партнерства США, Великобритании и Австралии уже призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.

https://ria.ru/20210916/auukus-1750249568.html

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вашингтон (город)

австралия

китай

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в мире, сша, вашингтон (город), австралия, китай, джо байден, борис джонсон, скотт моррисон