Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
Премьер Моррисон: Австралия выходит из соглашения по подлодкам с компанией Naval Group
© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.
"Реализация технологии атомных подводных лодок означает, что Австралия больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack. Правительство (Австралии - ред.) хотело бы поблагодарить персонал подводных лодок класса Attack, Naval Group, правительство Франции и Lockheed Martin Australia за их усилия. Однако ускорение изменений в региональной безопасности делает обычные подлодки непригодными для наших оперативных нужд в предстоящие десятилетия", - говорится в заявлении Моррисона.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов долларов в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии "обычную подводную лодку исключительного качества". В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке строительству обычных подводных лодок.
Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование оборонительного партнерства США, Великобритании и Австралии уже призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.