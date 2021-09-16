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Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией - РИА Новости, 16.09.2021
Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T05:45
2021-09-16T05:45
в мире
сша
вашингтон (город)
австралия
китай
джо байден
борис джонсон
скотт моррисон
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов долларов в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии "обычную подводную лодку исключительного качества". В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке строительству обычных подводных лодок.Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование оборонительного партнерства США, Великобритании и Австралии уже призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.
https://ria.ru/20210916/auukus-1750249568.html
сша
вашингтон (город)
австралия
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в мире, сша, вашингтон (город), австралия, китай, джо байден, борис джонсон, скотт моррисон
05:45 16.09.2021
 
Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией

Премьер Моррисон: Австралия выходит из соглашения по подлодкам с компанией Naval Group

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.
"Реализация технологии атомных подводных лодок означает, что Австралия больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack. Правительство (Австралии - ред.) хотело бы поблагодарить персонал подводных лодок класса Attack, Naval Group, правительство Франции и Lockheed Martin Australia за их усилия. Однако ускорение изменений в региональной безопасности делает обычные подлодки непригодными для наших оперативных нужд в предстоящие десятилетия", - говорится в заявлении Моррисона.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов долларов в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии "обычную подводную лодку исключительного качества". В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке строительству обычных подводных лодок.
Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование оборонительного партнерства США, Великобритании и Австралии уже призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 00:43
Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками
 
В миреСШАВашингтон (город)АвстралияКитайДжо БайденБорис ДжонсонСкотт Моррисон
 
 
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