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Новая Зеландия не позволит австралийским подлодкам заходить в воды страны
Новая Зеландия не позволит австралийским подлодкам заходить в воды страны - РИА Новости, 16.09.2021
Новая Зеландия не позволит австралийским подлодкам заходить в воды страны
Запрет Новой Зеландии на заход атомных судов в территориальные воды страны останется в силе, несмотря на решение Австралии о строительстве атомных подлодок в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:30
2021-09-16T09:30
в мире
сша
австралия
новая зеландия
джо байден
борис джонсон
скотт моррисон
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запрет Новой Зеландии на заход атомных судов в территориальные воды страны останется в силе, несмотря на решение Австралии о строительстве атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США), заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.С 1984 года власти Новой Зеландии начали осуществлять политику "безъядерной зоны", в рамках которой был запрещен заход в территориальные воды страны судов с ядерным оружием. В 1987 году эти положения были расширены и закреплены законодательно."Центральный элемент этой договоренности (AUKUS – ред.) – строительство атомных подводных лодок, которые будут базироваться за пределами Австралии. Премьер-министр (Австралии Скотт –ред.) Моррисон открыт и понимает нашу позицию относительно атомных подлодок и ядерного оружия, это, конечно, означает, что они (страны – ред.) поняли нашу вероятную позицию", - заявила Ардерн на брифинге, видеозапись размещена в ее Facebook.По словам премьера, как новозеландцы, так и австралийцы хорошо осознают, почему Новая Зеландия "не хотела бы быть частью проекта". Премьер подчеркнула, что у Новой Зеландии собственная внешняя политика, которая базируется на стабильности и на "порядке, основанном на правилах" в Тихоокеанском регионе."Для нас речь идет о наших внутренних водах, где у нас имеется юрисдикция, и поэтому мы заняли такую позицию", - отметила премьер.Австралийский премьер Скотт Моррисон ранее заявил, что Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США).В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
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в мире, сша, австралия, новая зеландия, джо байден, борис джонсон, скотт моррисон
09:30 16.09.2021
 
Новая Зеландия не позволит австралийским подлодкам заходить в воды страны

Новая Зеландия не позволит австралийским атомным подлодкам заходить в воды страны

CC0 / holgerheinze0 / Новая Зеландия
Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
CC0 / holgerheinze0 /
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запрет Новой Зеландии на заход атомных судов в территориальные воды страны останется в силе, несмотря на решение Австралии о строительстве атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США), заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
С 1984 года власти Новой Зеландии начали осуществлять политику "безъядерной зоны", в рамках которой был запрещен заход в территориальные воды страны судов с ядерным оружием. В 1987 году эти положения были расширены и закреплены законодательно.
"Центральный элемент этой договоренности (AUKUS – ред.) – строительство атомных подводных лодок, которые будут базироваться за пределами Австралии. Премьер-министр (Австралии Скотт –ред.) Моррисон открыт и понимает нашу позицию относительно атомных подлодок и ядерного оружия, это, конечно, означает, что они (страны – ред.) поняли нашу вероятную позицию", - заявила Ардерн на брифинге, видеозапись размещена в ее Facebook.
По словам премьера, как новозеландцы, так и австралийцы хорошо осознают, почему Новая Зеландия "не хотела бы быть частью проекта". Премьер подчеркнула, что у Новой Зеландии собственная внешняя политика, которая базируется на стабильности и на "порядке, основанном на правилах" в Тихоокеанском регионе.
"Для нас речь идет о наших внутренних водах, где у нас имеется юрисдикция, и поэтому мы заняли такую позицию", - отметила премьер.
Австралийский премьер Скотт Моррисон ранее заявил, что Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США).
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Компьютерная модель подводной лодки, разработанная французской Naval Group для австралийского флота - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 06:20
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS
 
В миреСШААвстралияНовая ЗеландияДжо БайденБорис ДжонсонСкотт Моррисон
 
 
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