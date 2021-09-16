https://ria.ru/20210916/plastik-1750293873.html

Китай намерен к 2025 году свести к минимуму пластиковое загрязнение

Китай намерен к 2025 году свести к минимуму пластиковое загрязнение - РИА Новости, 16.09.2021

Китай намерен к 2025 году свести к минимуму пластиковое загрязнение

Китай намерен свести к минимуму пластиковое загрязнение к 2025 году. Профильную дорожную карту опубликовало министерство экологии и окружающей среды КНР. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:55

2021-09-16T11:55

2021-09-16T11:55

россия-китай: главное

экология

китай

хайнань

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МОСКВА, 16 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен свести к минимуму пластиковое загрязнение к 2025 году. Профильную дорожную карту опубликовало министерство экологии и окружающей среды КНР.План действий, в частности, предполагает отказ служб доставки еды от пластиковой тары, создание специальных индустриальных парков для переработки пластиковых отходов, а также более активную работу по очистке озер и прибрежных морских вод от накопившегося в них пластика.Борьба с пластиковым загрязнением в КНР ведется уже не первый год. Важным шагом в этом направлении стал произошедший в 2019 году отказ отелей многих китайских городов от одноразовых туалетных принадлежностей. По данным экологов, одноразовые туалетные принадлежности – один из серьезных источников загрязнения окружающей среды пластиком. В КНР насчитывается 13-15 миллионов гостиничных номеров. При их загруженности на 50%, ежедневно по Китаю на свалку отправляется 6,5 миллиона комплектов одноразовых туалетных принадлежностей.Для решения проблемы пластикового загрязнения морей Китай в 2018 году разработал новый вид пластика, который разлагается в морской воде за считанные дни. Новый материал немедленно запустили в производство: было немедленно построено три завода мощностью 75 тысяч тонн в год – это половина от нынешних глобальных мощностей по производству биоразлагаемого пластика.Лидером борьбы с пластиковым загрязнением в Китае является курортный остров Хайнань. Там в минувшем году уже ввели запрет на продажи одноразовой тары из неразлагаемого пластика. Введен запрет на производство, продажу и использование пластиковых пакетов, стаканчиков, соломок и упаковок для еды. К 2025 году мораторий распространится на всю одноразовую продукцию из неразлагаемого пластика.

https://ria.ru/20210915/promproizvodstvo-1750119464.html

китай

хайнань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, китай, хайнань