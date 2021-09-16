https://ria.ru/20210916/planeta-1750136476.html

"Уверен, что это так". Ученые показали, где находится Девятая планета

"Уверен, что это так". Ученые показали, где находится Девятая планета - РИА Новости, 16.09.2021

"Уверен, что это так". Ученые показали, где находится Девятая планета

Пять лет назад ученые из США Майкл Браун и Константин Батыгин выдвинули гипотезу о том, что по очень далекой орбите, за Нептуном, вокруг нашего светила... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:00

2021-09-16T08:00

2021-09-16T14:49

наука

астрономия

вояджер

космос - риа наука

институт астрономии ран

физика

солнце

черная дыра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749172991_0:58:3276:1901_1920x0_80_0_0_3fcbbe1802058480d8595d5f330a2957.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Пять лет назад ученые из США Майкл Браун и Константин Батыгин выдвинули гипотезу о том, что по очень далекой орбите, за Нептуном, вокруг нашего светила вращается еще одна планета — девятая в Солнечной системе. В новой работе они уточнили область на небесной сфере, где ее вероятнее всего обнаружить. Если открытие действительно состоится, некоторые теории придется пересмотреть.Экзотические объекты за орбитой НептунаВ 2006 году Международный астрономический союз понизил статус Плутона до малой планеты. Не последнюю роль в этом сыграл астроном Майкл Браун из Калифорнийского технологического института. Он с коллегами из Центра малых планет специализируется на самых удаленных объектах Солнечной системы — за орбитой Нептуна в поясе Койпера. На их счету около трех десятков открытий, включая Эриду, которая массивнее Плутона. Это, кстати, стало одной из причин исключения его из списка планет. С тех пор в Солнечной системе их восемь.Но в 2016-м Браун, "человек, убивший Плутон", вместе с молодым астрономом Константином Батыгиным сделали сенсационное заявление: девятая планете все же есть. Анализ орбит далеких транснептуновых объектов (ТНО, или KBO по-английски) показал, что некоторые очень сильно вытянуты, с полуосями более 250 астрономических единиц (одна астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца). А перигелии — ближайшие к звезде точки траектории — подозрительно концентрировались в одной области. Похоже, что-то очень массивное воздействует на эти небесные тела.Пока Девятую планету (P9) не обнаружили. Но расчеты убедительные, и научное сообщество с интересом восприняло гипотезу Брауна и Батыгина."По этому поводу продолжаются дебаты, мнения разделились примерно поровну. Многие считают, что эта аномальная концентрация перигелиев — следствие наблюдательной селекции. Буквально три астрономические службы могут следить за очень далекими ТНО, причем только в определенных областях небесной сферы. Но я склонен верить Брауну и Батыгину, их аргументы довольно серьезные", — комментирует профессор Вячеслав Емельяненко из отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН.Других данных нет. Воздействие на Нептун и Уран слишком слабое, чтобы его заметить. Константин Батыгин сообщил РИА Новости: "Группы в Лаборатории реактивного движения и во Франции пытались вычислить местоположение Девятой планеты по существующим эфемеридам, но ее влияние настолько мало, что его можно использовать лишь для исключения определенных областей неба, а не для обнаружения".Как выглядит Девятая планета и где онаНедавно Браун и Батыгин опубликовали препринт с уточнением параметров Девятой планеты. Для анализа они отобрали 11 далеких ТНО, отбросив объекты рассеянного диска — особой популяции тел, разбросанных Нептуном, когда он мигрировал из внутренних областей Солнечной системы."Со временем мы поняли, что динамически стабильные объекты пояса Койпера (те, которые не подходят к Солнцу ближе чем на 42 астрономические единицы) убедительнее свидетельствуют о гравитации Девятой планеты. Орбиты объектов с меньшим перигелием загрязняются из-за хаотического взаимодействия с Нептуном", — поясняет Константин Батыгин.Ученые провели множество численных симуляций и установили, что масса гипотетической планеты меньше, чем считали ранее: 6,2 земной, и она несколько ближе. Для уточнения элементов орбиты авторы использовали очень интересную идею."Гравитация Девятой планеты не только ограничивает далекие KBO, но также переносит объекты из внутреннего облака Оорта в далекую Солнечную систему. Если P9 существует (почти уверен, что это так), далекий пояс Койпера представляет собой смесь выброшенных из него объектов и внедренных из облака Оорта. Это помогло уточнить орбиту P9. В частности, она должна быть более эксцентричной, чем мы думали ранее", — продолжает ученый.Поскольку диаметр и альбедо — коэффициент отражения солнечного света от поверхности — планеты неизвестны, ее блеск оценили в очень широком диапазоне исходя из массы. Вероятно, она несколько ярче, чем получалось по предыдущим расчетам. При блеске 20-24 ее сможет увидеть восьмиметровый широкоугольный телескоп Обсерватории имени Веры Рубин — LSST, строящийся в горах Чили. Если планета меньше и темнее, потребуются более чувствительные инструменты.Будь такая крупная планета ближе к перигелию, мы давно бы ее обнаружили. Скорее всего, она в афелии — в самой удаленной части орбиты. Но где именно?"Положение Девятой планеты точно не рассчитать, но можно определить области ее наиболее вероятного местонахождения", — говорит автор гипотезы.В статье есть такая карта. К сожалению, она накладывается на плоскость Млечного Пути, где очень высокая концентрация звезд. Учитывая громадную удаленность, слабую светимость объекта и отсутствие десятиметровых телескопов, совершить открытие будет очень непросто.Откуда в Солнечной системе еще одна планетаСудя по массе, Девятая планета может быть суперземлей либо мининептуном — реальный Нептун в 17,2 раза массивнее Земли. Оба класса экзопланет весьма распространены в других звездных системах. Но объяснить их происхождение в Солнечной системе проблематично."Классические теории предполагают, что протопланетный диск заканчивается где-то на орбите Нептуна в 30 астрономических единиц. Дальше между 40 и 50 астрономическими единицами — пояс Койпера из малых тел. Самая популярная гипотеза — аккреционная — не допускает образование столь массивной планеты так далеко, на расстояниях 300 астрономических единиц и более. В то же время у других звезд протопланетные диски достигают тысячи астрономических единиц", — говорит Вячеслав Емельяненко.Он с коллегами придерживается гипотезы гравитационной неустойчивости, которая предполагает существование либо Девятой планеты, либо пояса из мелких тел, планетезималей.Браун и Батыгин допускают, что планета типа суперземля могла быть захвачена из близко проходившей звездной системы. "Это маловероятно, — полагает профессор. — Хороших статей на эту тему нет. Тем более что в последней работе они предлагают орбиту с довольно маленьким эксцентриситетом — 0,2, почти круговую. А захватить на такую из другой системы крайне трудно".Как увидеть такой далекий объектМы можем наблюдать и исследовать объекты в других звездных системах, галактиках и скоплениях галактик, включая те, что родились в ранней Вселенной. Мы доказали существование черных дыр, уловив гравитационные волны от их слияния на детекторе LIGO. Но Солнечную систему, где мы обитаем, не исследовали и наполовину. Самый удаленный от Земли космический зонд "Вояджер-2" за 44 года пролетел всего 154 астрономические единицы. Единственный аппарат, проследовавший мимо объектов пояса Койпера, — New Horizons.Не лучше дела и с наземными службами. Чтобы открыть Девятую планету и далекие ТНО, необходима программа длительных наблюдений на очень чувствительных инструментах. Удаленные тела движутся очень медленно, поэтому участок неба, где они предположительно могут быть, нужно снимать много недель и месяцев. Поиск же по архивным записям занимает до нескольких лет.В мире очень мало обзоров, способных открывать объекты пояса Койпера. Кстати, саму эту область обнаружили совсем недавно — в 1992 году. В России это мог бы делать шестиметровый телескоп БТА на Большом Кавказе, но он специализируется на спектрах очень далеких источников Вселенной. Сейчас все надежды на обсерваторию LSST, которая заработает в 2023-м. Там займутся в том числе поиском Девятой планеты.

https://ria.ru/20190524/1554809267.html

https://ria.ru/20201027/planeta-1581809538.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрономия, вояджер, космос - риа наука, институт астрономии ран, физика, солнце, черная дыра, гравитация, нептун, плутон