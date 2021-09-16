https://ria.ru/20210916/persiki-1750358293.html

Россельхознадзор нашел бурую гниль в грузинских нектаринах и персиках

Россельхознадзор нашел бурую гниль в грузинских нектаринах и персиках - РИА Новости, 16.09.2021

Россельхознадзор нашел бурую гниль в грузинских нектаринах и персиках

Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с ростом случаев выявления карантинных объектов в грузинской растительной продукции, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:17

2021-09-16T16:17

2021-09-16T16:31

грузия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с ростом случаев выявления карантинных объектов в грузинской растительной продукции, говорится в сообщении ведомства.Ведомство указывает, что на переговорах с представителями национального агентства продовольствия Грузии выразило обеспокоенность участившимися случаями выявлений карантинных для ЕАЭС объектов в растительной продукции, ввозимой из Грузии."Впервые в грузинских товарах, поступивших на территорию РФ, был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном - в персиках. Нотификации по всем фактам обнаружений были направлены в адрес Национального агентства продовольствия Грузии", - говорится в сообщении.Согласно данным Россельхознадзора, объем поставок нектаринов из Грузии в РФ в 2021 году уже практически равен итогам 2020 года - 14 тысяч тонн. Российское ведомство ранее в сентябре уже указывало на случаи выявления этого заболевания в нектаринах и персиках из Азербайджана и Узбекистана.Россельхознадзор попросил представителей компетентного ведомства Грузии принять меры по недопущению в дальнейшем поставок в РФ такой зараженной продукции, а также проинформировать о результатах расследования причин случившегося; в свою очередь грузинская сторона пообещала в ближайшее время направить все необходимые материалы.Кроме того, планируется расширить программу государственного фитосанитарного мониторинга - с целью, для полноценного охвата зон выращивания культур, предназначенных для экспорта в РФ, холодильников и складских помещений.

https://ria.ru/20210728/tomaty-1743320146.html

https://ria.ru/20210607/tsvety-1736070262.html

грузия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз, россия