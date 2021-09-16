Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/partner-1750426852.html
Псаки оценила уровень партнерства с Францией
Псаки оценила уровень партнерства с Францией - РИА Новости, 16.09.2021
Псаки оценила уровень партнерства с Францией
Франция остается партнером США, но многосторонние форматы могут не включать страну, так работает глобальная дипломатия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T23:08
2021-09-16T23:08
в мире
сша
вашингтон (город)
франция
джо байден
мид франции‎
большая двадцатка
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/105317/86/1053178685_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_87fa95f16f2a5c9404563bc7d7c81f37.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Франция остается партнером США, но многосторонние форматы могут не включать страну, так работает глобальная дипломатия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Франция - участник G7 и G20. Мы работаем вместе по разным вопросам, и мы продолжим. Их руководство на разных уровнях остается партнером США и этой администрации в дальнейшем. Есть партнерство между США, Австралией и Великобританией, есть другие, которые включают Францию и которые не включают. У Франции есть форматы с другими странами, которые не включают нас. Это часть того, как работает глобальная дипломатия", - заявила Псаки на брифинге.По словам Псаки, Париж был проинформирован о трехсторонней инициативе США, Великобритании и Австралии заранее.Ранее посольство Франции в Вашингтоне заявило, что США не предупреждали Париж о новом альянсе между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном с целью создания атомных подлодок с американской технологией для флота Австралии. Австралия ранее сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение Австралии с Naval Group на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркивая, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
https://ria.ru/20210916/psaki-1750423470.html
https://ria.ru/20210916/avstraliya-1750417856.html
сша
вашингтон (город)
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/105317/86/1053178685_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be4a77b3c4b139806aa85cbfc6e79a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), франция, джо байден, мид франции‎, большая двадцатка, борис джонсон, g7, скотт моррисон
23:08 16.09.2021
 
Псаки оценила уровень партнерства с Францией

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: Франция остается партнером США

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisОфициальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Франция остается партнером США, но многосторонние форматы могут не включать страну, так работает глобальная дипломатия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Франция - участник G7 и G20. Мы работаем вместе по разным вопросам, и мы продолжим. Их руководство на разных уровнях остается партнером США и этой администрации в дальнейшем. Есть партнерство между США, Австралией и Великобританией, есть другие, которые включают Францию и которые не включают. У Франции есть форматы с другими странами, которые не включают нас. Это часть того, как работает глобальная дипломатия", - заявила Псаки на брифинге.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 22:25
Псаки заявила, что США не ищут холодной войны с Китаем
По словам Псаки, Париж был проинформирован о трехсторонней инициативе США, Великобритании и Австралии заранее.
Ранее посольство Франции в Вашингтоне заявило, что США не предупреждали Париж о новом альянсе между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном с целью создания атомных подлодок с американской технологией для флота Австралии. Австралия ранее сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение Австралии с Naval Group на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркивая, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии во время протестов в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 21:32
США расширят военное присутствие в Австралии
 
В миреСШАВашингтон (город)ФранцияДжо БайденМИД Франции‎Большая двадцаткаБорис ДжонсонG7Скотт Моррисон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
Лента новостейМолния