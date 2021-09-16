Псаки оценила уровень партнерства с Францией
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: Франция остается партнером США
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisОфициальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Франция остается партнером США, но многосторонние форматы могут не включать страну, так работает глобальная дипломатия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Франция - участник G7 и G20. Мы работаем вместе по разным вопросам, и мы продолжим. Их руководство на разных уровнях остается партнером США и этой администрации в дальнейшем. Есть партнерство между США, Австралией и Великобританией, есть другие, которые включают Францию и которые не включают. У Франции есть форматы с другими странами, которые не включают нас. Это часть того, как работает глобальная дипломатия", - заявила Псаки на брифинге.
По словам Псаки, Париж был проинформирован о трехсторонней инициативе США, Великобритании и Австралии заранее.
Ранее посольство Франции в Вашингтоне заявило, что США не предупреждали Париж о новом альянсе между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном с целью создания атомных подлодок с американской технологией для флота Австралии. Австралия ранее сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение Австралии с Naval Group на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркивая, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
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