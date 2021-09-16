https://ria.ru/20210916/partner-1750426852.html

Псаки оценила уровень партнерства с Францией

Псаки оценила уровень партнерства с Францией - РИА Новости, 16.09.2021

Псаки оценила уровень партнерства с Францией

Франция остается партнером США, но многосторонние форматы могут не включать страну, так работает глобальная дипломатия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T23:08

2021-09-16T23:08

2021-09-16T23:08

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вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Франция остается партнером США, но многосторонние форматы могут не включать страну, так работает глобальная дипломатия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Франция - участник G7 и G20. Мы работаем вместе по разным вопросам, и мы продолжим. Их руководство на разных уровнях остается партнером США и этой администрации в дальнейшем. Есть партнерство между США, Австралией и Великобританией, есть другие, которые включают Францию и которые не включают. У Франции есть форматы с другими странами, которые не включают нас. Это часть того, как работает глобальная дипломатия", - заявила Псаки на брифинге.По словам Псаки, Париж был проинформирован о трехсторонней инициативе США, Великобритании и Австралии заранее.Ранее посольство Франции в Вашингтоне заявило, что США не предупреждали Париж о новом альянсе между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном с целью создания атомных подлодок с американской технологией для флота Австралии. Австралия ранее сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение Австралии с Naval Group на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркивая, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

https://ria.ru/20210916/psaki-1750423470.html

https://ria.ru/20210916/avstraliya-1750417856.html

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вашингтон (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), франция, джо байден, мид франции‎, большая двадцатка, борис джонсон, g7, скотт моррисон