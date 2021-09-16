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Врач рассказал, почему переболевшим COVID-19 опасно носить каблуки
Врач рассказал, почему переболевшим COVID-19 опасно носить каблуки - РИА Новости, 16.09.2021
Врач рассказал, почему переболевшим COVID-19 опасно носить каблуки
У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, нарушается кровообращение, а ношение обуви на высоких каблуках может это усугубить, заявил Ura.ru главный... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:09
2021-09-16T17:09
общество
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, нарушается кровообращение, а ношение обуви на высоких каблуках может это усугубить, заявил Ura.ru главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.По словам врача, во время постковидного синдрома риск образования тромбов возрастает на 13 процентов и дополнительная нагрузка на ноги и вены может привести к тяжелым заболеваниям сердечно-сосудистой системы, в том числе к тромбоэмболии легочной артерии. В худшем случае это может вызвать остановку сердца и смерть.Токарев порекомендовал носить удобную обувь пациентам с нарушенным кровообращением нижних конечностей, а также варикозом. Во время восстановления после COVID-19, по его словам, следует исключить длительные переезды и перелеты, а также чрезмерную физическую нагрузку.Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что постковидный синдром поможет преодолеть вакцинация. По его словам, пациенты, перенесшие коронавирус, переносят прививку так же легко, как и те, у кого его нет.
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общество, здоровье, коронавирус covid-19
17:09 16.09.2021
 
Врач рассказал, почему переболевшим COVID-19 опасно носить каблуки

Врач Токарев: обувь на каблуках противопоказана переболевшим COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИсторическая брусчатка на Театральной площади
Историческая брусчатка на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, нарушается кровообращение, а ношение обуви на высоких каблуках может это усугубить, заявил Ura.ru главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.
По словам врача, во время постковидного синдрома риск образования тромбов возрастает на 13 процентов и дополнительная нагрузка на ноги и вены может привести к тяжелым заболеваниям сердечно-сосудистой системы, в том числе к тромбоэмболии легочной артерии. В худшем случае это может вызвать остановку сердца и смерть.
Токарев порекомендовал носить удобную обувь пациентам с нарушенным кровообращением нижних конечностей, а также варикозом. Во время восстановления после COVID-19, по его словам, следует исключить длительные переезды и перелеты, а также чрезмерную физическую нагрузку.
Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что постковидный синдром поможет преодолеть вакцинация. По его словам, пациенты, перенесшие коронавирус, переносят прививку так же легко, как и те, у кого его нет.
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