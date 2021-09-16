https://ria.ru/20210916/obuv-1750374373.html

Врач рассказал, почему переболевшим COVID-19 опасно носить каблуки

Врач рассказал, почему переболевшим COVID-19 опасно носить каблуки - РИА Новости, 16.09.2021

Врач рассказал, почему переболевшим COVID-19 опасно носить каблуки

У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, нарушается кровообращение, а ношение обуви на высоких каблуках может это усугубить, заявил Ura.ru главный... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:09

2021-09-16T17:09

2021-09-16T17:09

общество

здоровье

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151595/22/1515952296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bab91498f05888d4c75397a287e1302.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, нарушается кровообращение, а ношение обуви на высоких каблуках может это усугубить, заявил Ura.ru главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.По словам врача, во время постковидного синдрома риск образования тромбов возрастает на 13 процентов и дополнительная нагрузка на ноги и вены может привести к тяжелым заболеваниям сердечно-сосудистой системы, в том числе к тромбоэмболии легочной артерии. В худшем случае это может вызвать остановку сердца и смерть.Токарев порекомендовал носить удобную обувь пациентам с нарушенным кровообращением нижних конечностей, а также варикозом. Во время восстановления после COVID-19, по его словам, следует исключить длительные переезды и перелеты, а также чрезмерную физическую нагрузку.Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что постковидный синдром поможет преодолеть вакцинация. По его словам, пациенты, перенесшие коронавирус, переносят прививку так же легко, как и те, у кого его нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/obonyanie-1750354740.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, коронавирус covid-19