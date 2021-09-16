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Урсула фон дер Ляйен потребовала создать Европейский оборонительный союз
Урсула фон дер Ляйен потребовала создать Европейский оборонительный союз - РИА Новости, 16.09.2021
Урсула фон дер Ляйен потребовала создать Европейский оборонительный союз
Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T20:30
2021-09-16T20:30
2021-09-16T20:30
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еврокомиссия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Daily Mail.Она выразила обеспокоенность падением правительства Афганистана под натиском "Талибана"*. Фон дер Ляйен убеждена, что это событие ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами, входящими в состав ЕС.Глава Еврокомиссии потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. По ее словам, для этого не нужно формировать новые подразделения, так как они существуют уже давно. Фон дер Ляйен подчеркнула, что объединению нужно обладать достаточной политической волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО.По мнению фон дер Ляйен, ЕС должен обеспечивать большую стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, не инициированных Североатлантическим альянсом или ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Урсула фон дер Ляйен потребовала создать Европейский оборонительный союз
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала создать Европейский оборонительный союз