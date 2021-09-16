В Музее русского импрессионизма открылась выставка-детективное исследование
© Фото : пресс-служба Музея Русского импрессионизмаВыставка в Музее Русского импрессионизма
© Фото : пресс-служба Музея Русского импрессионизма
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924" открылась в Музее русского импрессионизма, она рассказывает о крупнейшем в США показе отечественного искусства.
"В выставке участвовали 100 ведущих мастеров того времени, разных стилей и направлений, — рассказала РИА Новости куратор проекта Ольга Юркина. — Американская публика увидела всю палитру художественной жизни России начала XX века"
Североамериканским зрителям показали новую Россию: не только фольклорные мотивы, зимние пейзажи, но и авангардные поиски художников.
Спустя почти сто лет в одном пространстве собрали более 70 знаковых работ из музеев и частных собраний России и мира.
© Фото : пресс-служба Музея Русского импрессионизмаВыставка в Музее Русского импрессионизма
© Фото : пресс-служба Музея Русского импрессионизма
Выставка в Музее Русского импрессионизма
Изначально, в 1924 году, на выставке русского искусства в Нью-Йорке представили более тысячи работ. Потом ее показали еще в 20 городах США и Канады. Значительная часть произведений была продана. Покупателями стали дизайнер Луис Комфорт Тиффани, бизнесмен Чарльз Крейн, а еще Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов.
В итоге произведения оказались в коллекциях США, Канады, России, Великобритании, Швейцарии, Испании, Франции, Германии, Австрии, Таджикистана и других стран.
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизмаРылов А.А. Чайки. 1922.Нижегородский государственный художественный музей. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизма
Рылов А.А. Чайки. 1922.Нижегородский государственный художественный музей. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
Для того, чтобы организовать выставку и воссоздать оригинальную экспозицию 1924 года, Музею импрессионизма пришлось провести настоящее расследование, которое заняло больше года. Сотрудники музея изучали сотни архивных документов, каталогов аукционных торгов, консультировались с музейными хранителями, вели переговоры с коллекционерами и сотрудниками аукционных домов.
"Все картины было сложно разыскать, — отмечает куратор. — Каталог был составлен упрощенным образом: отвечали за него сами художники, в описании работ допускали упрощения для американской аудитории. Нам в поисках помогали архивные материалы и упоминания работ в американской и российской прессе"
© Фото : пресс-служба Музея Русского импрессионизмаВыставка в Музее Русского импрессионизма
© Фото : пресс-служба Музея Русского импрессионизма
Выставка в Музее Русского импрессионизма
В итоге в Москве показаны работы Льва Бакста, Игоря Грабаря, Бориса Григорьева, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой и других.
Некоторые произведения были заново открыты для публики. Например, "Старый балет" Константина Сомова 1923 года из частного собрания, обнаруженный на американском аукционе. Работа почти 90 лет находилась в одной коллекции.
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизмаСомов К. Старый балет. 1923. Частное собрание, Европа. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизма
Сомов К. Старый балет. 1923. Частное собрание, Европа. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
Среди знаковых картин в Музее русского импрессионизма — "Офицерский парикмахер" Михаила Ларионова из музея Альбертина в Вене. Интересно, что супруга мастера, Наталья Гончарова, прислала на выставку 1924 года новую, не фигуративную работу. А Ларионов решил отправить свою картину 1900-х годов, когда увлекался русским лубком, что заметно в этом произведении.
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизмаЛарионов М. Офицерский парикмахер. 1907-1909. Галерея "Альбертина", Вена. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизма
Ларионов М. Офицерский парикмахер. 1907-1909. Галерея "Альбертина", Вена. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
Из этого же австрийского собрания в Москву приехала "Виолончель" Василия Шухаева.
Кроме того, после изучение этикеток на оборотах картин и каталожных номеров , кураторы смотра подтвердили участие в американской выставке работ "Августовский вечер" Константина Юона, "Чайки" Аркадия Рылова, "После Куликовской битвы" Валентина Серова и других.
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизмаКустодиев Б. Дети Шаляпина (Марфа и Марина). 1920. Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
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Кустодиев Б. Дети Шаляпина (Марфа и Марина). 1920. Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизма
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизмаВыставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
2 из 2
Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизма
1 из 2
Кустодиев Б. Дети Шаляпина (Марфа и Марина). 1920. Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизма
2 из 2
Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924"
© Пресс-служба Музея Русского импрессионизма
Продолжает тему исследования выставочный проект "Гипотезы". На третьем этаже музея — работы Виктора и Аполлинария Васнецовых, Станислава Жуковского, Бориса Кустодиева и других, чье участие в заокеанском смотре по-прежнему остается под вопросом. Посетители смогут узнать о судьбах картин и изучить аргументы "за" и "против" их демонстрации на выставке в США.
Помимо живописных картин в экспозицию вошли графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, книжные иллюстрации и архивные фотографии.
Выставка продлится до 16 января 2022 года.