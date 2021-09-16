https://ria.ru/20210916/muzey-1750246530.html

В Музее русского импрессионизма открылась выставка-детективное исследование

В Музее русского импрессионизма открылась выставка-детективное исследование - РИА Новости, 16.09.2021

В Музее русского импрессионизма открылась выставка-детективное исследование

Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924" открылась в Музее русского импрессионизма, она рассказывает о крупнейшем в США показе... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:08

2021-09-16T11:08

2021-09-16T11:08

франция

сергей рахманинов

петр кончаловский

музей русского импрессионизма (мри)

музеи

россия

культура

борис кустодиев

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924" открылась в Музее русского импрессионизма, она рассказывает о крупнейшем в США показе отечественного искусства.Североамериканским зрителям показали новую Россию: не только фольклорные мотивы, зимние пейзажи, но и авангардные поиски художников.Спустя почти сто лет в одном пространстве собрали более 70 знаковых работ из музеев и частных собраний России и мира.Изначально, в 1924 году, на выставке русского искусства в Нью-Йорке представили более тысячи работ. Потом ее показали еще в 20 городах США и Канады. Значительная часть произведений была продана. Покупателями стали дизайнер Луис Комфорт Тиффани, бизнесмен Чарльз Крейн, а еще Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов.В итоге произведения оказались в коллекциях США, Канады, России, Великобритании, Швейцарии, Испании, Франции, Германии, Австрии, Таджикистана и других стран.Для того, чтобы организовать выставку и воссоздать оригинальную экспозицию 1924 года, Музею импрессионизма пришлось провести настоящее расследование, которое заняло больше года. Сотрудники музея изучали сотни архивных документов, каталогов аукционных торгов, консультировались с музейными хранителями, вели переговоры с коллекционерами и сотрудниками аукционных домов.В итоге в Москве показаны работы Льва Бакста, Игоря Грабаря, Бориса Григорьева, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой и других.Некоторые произведения были заново открыты для публики. Например, "Старый балет" Константина Сомова 1923 года из частного собрания, обнаруженный на американском аукционе. Работа почти 90 лет находилась в одной коллекции.Среди знаковых картин в Музее русского импрессионизма — "Офицерский парикмахер" Михаила Ларионова из музея Альбертина в Вене. Интересно, что супруга мастера, Наталья Гончарова, прислала на выставку 1924 года новую, не фигуративную работу. А Ларионов решил отправить свою картину 1900-х годов, когда увлекался русским лубком, что заметно в этом произведении.Из этого же австрийского собрания в Москву приехала "Виолончель" Василия Шухаева.Кроме того, после изучение этикеток на оборотах картин и каталожных номеров , кураторы смотра подтвердили участие в американской выставке работ "Августовский вечер" Константина Юона, "Чайки" Аркадия Рылова, "После Куликовской битвы" Валентина Серова и других.Продолжает тему исследования выставочный проект "Гипотезы". На третьем этаже музея — работы Виктора и Аполлинария Васнецовых, Станислава Жуковского, Бориса Кустодиева и других, чье участие в заокеанском смотре по-прежнему остается под вопросом. Посетители смогут узнать о судьбах картин и изучить аргументы "за" и "против" их демонстрации на выставке в США.Помимо живописных картин в экспозицию вошли графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, книжные иллюстрации и архивные фотографии.Выставка продлится до 16 января 2022 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, сергей рахманинов, петр кончаловский, музей русского импрессионизма (мри), музеи, россия, борис кустодиев, выставки