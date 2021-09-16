https://ria.ru/20210916/mordoviya-1750390877.html

Врио главы Мордовии встретился с участниками Олимпиады и Паралимпиады

Врио главы Мордовии встретился с участниками Олимпиады и Паралимпиады - РИА Новости, 16.09.2021

Врио главы Мордовии встретился с участниками Олимпиады и Паралимпиады

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в четверг встретился с членами национальных сборных, участниками летних Олимпийских и... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:09

2021-09-16T18:09

2021-09-16T18:09

республика мордовия

спорт

олимпийские игры

саранск

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в четверг встретился с членами национальных сборных, участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр, прошедших в Японии, сообщает пресс-служба главы региона.В состав олимпийской сборной команды России от Мордовии вошли спортсмены по трем видам спорта. Артём Сурков и Сергей Емелин выступали в дисциплине греко-римская борьба. Александр Катышев, Евгений Клещенко и Наталья Суворова боролись за медали в велоспорте-BMX. Эльвира Хасанова участвовала в спортивной ходьбе на 20 километров. Кроме того, Евгений Швецов вошел в состав паралимпийской сборной, он участвовал в беге на 400 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата."По итогам соревнований мордовские атлеты принесли в копилку России две медали. У Сергея Емелина – бронзовая медаль по греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг. Евгений Швецов на своей дистанции взял серебро. Президент России Владимир Путин высоко оценил результат наших спортсменов и наградил Емелина медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Швецова – медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени", - говорится в сообщении.Врио главы республики отметил, что "Мордовия со своими задачами справилась и выглядела очень достойно". "Я благодарю каждого из вас и ваших наставников за такое самоотверженное отношение к делу. Без сомнения, Олимпийские игры – одно из важнейших событий в вашей жизни. В ПФО мы заняли третье место по количеству представленных спортсменов, членов национальной сборной, а по сравнению с прошлыми играми количество увеличили на треть. Тенденцию надо наращивать, тем более следующие старты уже через три года", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Руководитель региона обсудил со спортсменами и тренерами подготовку к новым соревнованиям. Так, Здунову сообщили, что в Минспорта России завершаются переговоры о строительстве в Саранске трассы суперкросс для велосипедистов-BMX. Это будет единственная в России стартовая гора высотой в 8 метров. Именно с такой высоты начинаются заезды на мировых первенствах. "Пока наши спортсмены вынуждены постоянно выезжать на сборы в другие страны, что значительно осложняет подготовку. После завершения строительства Мордовия станет федеральным центром велоспорта-BMX", - отмечается в сообщении.Также к врио главы Мордовии обратились представители борцовского сообщества, которые посетовали на то, что при растущей популярности греко-римской борьбы имеющиеся спортзалы не могут принять всех желающих тренироваться."И.о. министра спорта и молодежной политики Мордовии Александр Савилов доложил, что на согласовании в правительстве РФ находится проект создания в Саранске Центра единоборств. Уже в следующем году, после всех согласований, будут готовить проектно-сметную документацию. Врио главы Мордовии поручил ускорить решение этого вопроса. Также он добавил, что при проектировании комплекса необходимо, в первую очередь, учитывать мнения и желания спортсменов. Центр должен быть современным и удобным, чтобы из него могли выйти новые олимпийские чемпионы", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210805/nagrada-1744511696.html

https://ria.ru/20210222/motokross-1598557654.html

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, олимпийские игры, саранск, республика мордовия, артем здунов