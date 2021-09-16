Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210916/mordoviya-1750390877.html
Врио главы Мордовии встретился с участниками Олимпиады и Паралимпиады
Врио главы Мордовии встретился с участниками Олимпиады и Паралимпиады - РИА Новости, 16.09.2021
Врио главы Мордовии встретился с участниками Олимпиады и Паралимпиады
Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в четверг встретился с членами национальных сборных, участниками летних Олимпийских и... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:09
2021-09-16T18:09
республика мордовия
спорт
олимпийские игры
саранск
республика мордовия
артем здунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600404928_0:14:800:464_1920x0_80_0_0_c0e1e150f73401309e38f561ff5663ea.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в четверг встретился с членами национальных сборных, участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр, прошедших в Японии, сообщает пресс-служба главы региона.В состав олимпийской сборной команды России от Мордовии вошли спортсмены по трем видам спорта. Артём Сурков и Сергей Емелин выступали в дисциплине греко-римская борьба. Александр Катышев, Евгений Клещенко и Наталья Суворова боролись за медали в велоспорте-BMX. Эльвира Хасанова участвовала в спортивной ходьбе на 20 километров. Кроме того, Евгений Швецов вошел в состав паралимпийской сборной, он участвовал в беге на 400 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата."По итогам соревнований мордовские атлеты принесли в копилку России две медали. У Сергея Емелина – бронзовая медаль по греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг. Евгений Швецов на своей дистанции взял серебро. Президент России Владимир Путин высоко оценил результат наших спортсменов и наградил Емелина медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Швецова – медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени", - говорится в сообщении.Врио главы республики отметил, что "Мордовия со своими задачами справилась и выглядела очень достойно". "Я благодарю каждого из вас и ваших наставников за такое самоотверженное отношение к делу. Без сомнения, Олимпийские игры – одно из важнейших событий в вашей жизни. В ПФО мы заняли третье место по количеству представленных спортсменов, членов национальной сборной, а по сравнению с прошлыми играми количество увеличили на треть. Тенденцию надо наращивать, тем более следующие старты уже через три года", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Руководитель региона обсудил со спортсменами и тренерами подготовку к новым соревнованиям. Так, Здунову сообщили, что в Минспорта России завершаются переговоры о строительстве в Саранске трассы суперкросс для велосипедистов-BMX. Это будет единственная в России стартовая гора высотой в 8 метров. Именно с такой высоты начинаются заезды на мировых первенствах. "Пока наши спортсмены вынуждены постоянно выезжать на сборы в другие страны, что значительно осложняет подготовку. После завершения строительства Мордовия станет федеральным центром велоспорта-BMX", - отмечается в сообщении.Также к врио главы Мордовии обратились представители борцовского сообщества, которые посетовали на то, что при растущей популярности греко-римской борьбы имеющиеся спортзалы не могут принять всех желающих тренироваться."И.о. министра спорта и молодежной политики Мордовии Александр Савилов доложил, что на согласовании в правительстве РФ находится проект создания в Саранске Центра единоборств. Уже в следующем году, после всех согласований, будут готовить проектно-сметную документацию. Врио главы Мордовии поручил ускорить решение этого вопроса. Также он добавил, что при проектировании комплекса необходимо, в первую очередь, учитывать мнения и желания спортсменов. Центр должен быть современным и удобным, чтобы из него могли выйти новые олимпийские чемпионы", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210805/nagrada-1744511696.html
https://ria.ru/20210222/motokross-1598557654.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600404928_28:0:792:573_1920x0_80_0_0_5c1f7dc8a8eb0d695d9db717cdb520a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, олимпийские игры, саранск, республика мордовия, артем здунов
18:09 16.09.2021
 
Врио главы Мордовии встретился с участниками Олимпиады и Паралимпиады

Врио главы Мордовии Здунов встретился с участниками Олимпийских и Паралимпийских игр

© Фото : портал Республики МордовияВременно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов
Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : портал Республики Мордовия
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в четверг встретился с членами национальных сборных, участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр, прошедших в Японии, сообщает пресс-служба главы региона.
В состав олимпийской сборной команды России от Мордовии вошли спортсмены по трем видам спорта. Артём Сурков и Сергей Емелин выступали в дисциплине греко-римская борьба. Александр Катышев, Евгений Клещенко и Наталья Суворова боролись за медали в велоспорте-BMX. Эльвира Хасанова участвовала в спортивной ходьбе на 20 километров. Кроме того, Евгений Швецов вошел в состав паралимпийской сборной, он участвовал в беге на 400 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
"По итогам соревнований мордовские атлеты принесли в копилку России две медали. У Сергея Емелина – бронзовая медаль по греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг. Евгений Швецов на своей дистанции взял серебро. Президент России Владимир Путин высоко оценил результат наших спортсменов и наградил Емелина медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Швецова – медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени", - говорится в сообщении.
Врио главы республики отметил, что "Мордовия со своими задачами справилась и выглядела очень достойно". "Я благодарю каждого из вас и ваших наставников за такое самоотверженное отношение к делу. Без сомнения, Олимпийские игры – одно из важнейших событий в вашей жизни. В ПФО мы заняли третье место по количеству представленных спортсменов, членов национальной сборной, а по сравнению с прошлыми играми количество увеличили на треть. Тенденцию надо наращивать, тем более следующие старты уже через три года", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Бронзового призера Олимпиады борца Емелина наградили медалью За заслуги перед Мордовией - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 14:55Республика Мордовия
Чемпиона Олимпиады Емелина наградили медалью "За заслуги перед Мордовией"
Руководитель региона обсудил со спортсменами и тренерами подготовку к новым соревнованиям. Так, Здунову сообщили, что в Минспорта России завершаются переговоры о строительстве в Саранске трассы суперкросс для велосипедистов-BMX. Это будет единственная в России стартовая гора высотой в 8 метров. Именно с такой высоты начинаются заезды на мировых первенствах. "Пока наши спортсмены вынуждены постоянно выезжать на сборы в другие страны, что значительно осложняет подготовку. После завершения строительства Мордовия станет федеральным центром велоспорта-BMX", - отмечается в сообщении.
Также к врио главы Мордовии обратились представители борцовского сообщества, которые посетовали на то, что при растущей популярности греко-римской борьбы имеющиеся спортзалы не могут принять всех желающих тренироваться.
"И.о. министра спорта и молодежной политики Мордовии Александр Савилов доложил, что на согласовании в правительстве РФ находится проект создания в Саранске Центра единоборств. Уже в следующем году, после всех согласований, будут готовить проектно-сметную документацию. Врио главы Мордовии поручил ускорить решение этого вопроса. Также он добавил, что при проектировании комплекса необходимо, в первую очередь, учитывать мнения и желания спортсменов. Центр должен быть современным и удобным, чтобы из него могли выйти новые олимпийские чемпионы", - подчеркивается в сообщении.

Другие новости региона читайте здесь>>

Мотокросс. Всероссийские соревнования на приз им. В.П. Чкалова - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 13:59Республика Мордовия
В Мордовии устроили соревнования по зимнему мотокроссу
 
Республика МордовияСпортОлимпийские игрыСаранскРеспублика МордовияАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния