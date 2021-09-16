https://ria.ru/20210916/moloko-1750261707.html

В Москве заявили о росте экспорта молочной продукции почти на 55 процентов

В Москве заявили о росте экспорта молочной продукции почти на 55 процентов - РИА Новости, 16.09.2021

В Москве заявили о росте экспорта молочной продукции почти на 55 процентов

В первом полугодии 2021 года экспорт молочной продукции Москвы увеличился почти на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,07... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:48

2021-09-16T08:48

2021-09-16T08:48

экономика

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В первом полугодии 2021 года экспорт молочной продукции Москвы увеличился почти на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,07 миллиона долларов, сообщается на сайте мэра столицы."Москва увеличила показатель экспорта молочной продукции. В первом полугодии этого года он составил 19,07 миллиона долларов, что превышает объемы отправленной продукции в аналогичном периоде 2020-го на 54,9%", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.По его словам, в сравнении с первым полугодием 2019 года в январе-июне 2021 года столичный экспорт молочной продукции в денежном выражении вырос на 119,4%, с 8,69 миллиона долларов до 19,07 миллиона долларов. При этом доля Москвы в общероссийском экспорте выросла с 8% (2019 год) до 12,6% (2021).Отмечается, что лидерами экспорта за рубеж являются сыры и творог: в первом полугодии 2021 года их экспортировали на сумму 7,77 миллиона долларов, что на 78,3% больше показателя аналогичного периода в 2020 году. Также среди лидеров - молоко и сливки столичного производства, которых отправили за границу на 2,47 миллиона долларов. Кроме того, Москва экспортировала за рубеж кисломолочные продукты, в том числе йогурты, на сумму 6,12 миллиона долларов (на 66,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года)."Покупателями московской молочной продукции в этом году стали 25 стран. Среди главных стран-импортеров Казахстан, Беларусь, Киргизия и Азербайджан. Также столичная молочка поставляется в США, Панаму, Японию, Китай и Индию", - цитирует сайт руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.Подчеркивается, что перспективными рынками для увеличения объемов экспорта московских компаний специалисты считают Абхазию, Узбекистан, Армению и Белоруссию. Уточняется, что сотрудничество осложняется обязательными условиями качественной транспортировки, поскольку для перевозки молочной продукции, относящейся к скоропортящимся товарам, на дальние расстояния необходимо специальное оборудование.

https://ria.ru/20210910/myaso-1749455398.html

москва

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экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)