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В Москве заявили о росте экспорта молочной продукции почти на 55 процентов
В Москве заявили о росте экспорта молочной продукции почти на 55 процентов - РИА Новости, 16.09.2021
В Москве заявили о росте экспорта молочной продукции почти на 55 процентов
В первом полугодии 2021 года экспорт молочной продукции Москвы увеличился почти на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,07... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:48
2021-09-16T08:48
экономика
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В первом полугодии 2021 года экспорт молочной продукции Москвы увеличился почти на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,07 миллиона долларов, сообщается на сайте мэра столицы."Москва увеличила показатель экспорта молочной продукции. В первом полугодии этого года он составил 19,07 миллиона долларов, что превышает объемы отправленной продукции в аналогичном периоде 2020-го на 54,9%", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.По его словам, в сравнении с первым полугодием 2019 года в январе-июне 2021 года столичный экспорт молочной продукции в денежном выражении вырос на 119,4%, с 8,69 миллиона долларов до 19,07 миллиона долларов. При этом доля Москвы в общероссийском экспорте выросла с 8% (2019 год) до 12,6% (2021).Отмечается, что лидерами экспорта за рубеж являются сыры и творог: в первом полугодии 2021 года их экспортировали на сумму 7,77 миллиона долларов, что на 78,3% больше показателя аналогичного периода в 2020 году. Также среди лидеров - молоко и сливки столичного производства, которых отправили за границу на 2,47 миллиона долларов. Кроме того, Москва экспортировала за рубеж кисломолочные продукты, в том числе йогурты, на сумму 6,12 миллиона долларов (на 66,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года)."Покупателями московской молочной продукции в этом году стали 25 стран. Среди главных стран-импортеров Казахстан, Беларусь, Киргизия и Азербайджан. Также столичная молочка поставляется в США, Панаму, Японию, Китай и Индию", - цитирует сайт руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.Подчеркивается, что перспективными рынками для увеличения объемов экспорта московских компаний специалисты считают Абхазию, Узбекистан, Армению и Белоруссию. Уточняется, что сотрудничество осложняется обязательными условиями качественной транспортировки, поскольку для перевозки молочной продукции, относящейся к скоропортящимся товарам, на дальние расстояния необходимо специальное оборудование.
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экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
08:48 16.09.2021
 
В Москве заявили о росте экспорта молочной продукции почти на 55 процентов

Заммэра Москвы Ефимов: экспорт молочной продукции в первом полугодии вырос на 54,9%

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМолоко в бутылках
Молоко в бутылках - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В первом полугодии 2021 года экспорт молочной продукции Москвы увеличился почти на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,07 миллиона долларов, сообщается на сайте мэра столицы.
"Москва увеличила показатель экспорта молочной продукции. В первом полугодии этого года он составил 19,07 миллиона долларов, что превышает объемы отправленной продукции в аналогичном периоде 2020-го на 54,9%", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По его словам, в сравнении с первым полугодием 2019 года в январе-июне 2021 года столичный экспорт молочной продукции в денежном выражении вырос на 119,4%, с 8,69 миллиона долларов до 19,07 миллиона долларов. При этом доля Москвы в общероссийском экспорте выросла с 8% (2019 год) до 12,6% (2021).
Отмечается, что лидерами экспорта за рубеж являются сыры и творог: в первом полугодии 2021 года их экспортировали на сумму 7,77 миллиона долларов, что на 78,3% больше показателя аналогичного периода в 2020 году. Также среди лидеров - молоко и сливки столичного производства, которых отправили за границу на 2,47 миллиона долларов. Кроме того, Москва экспортировала за рубеж кисломолочные продукты, в том числе йогурты, на сумму 6,12 миллиона долларов (на 66,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года).
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"Покупателями московской молочной продукции в этом году стали 25 стран. Среди главных стран-импортеров Казахстан, Беларусь, Киргизия и Азербайджан. Также столичная молочка поставляется в США, Панаму, Японию, Китай и Индию", - цитирует сайт руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.
Подчеркивается, что перспективными рынками для увеличения объемов экспорта московских компаний специалисты считают Абхазию, Узбекистан, Армению и Белоруссию. Уточняется, что сотрудничество осложняется обязательными условиями качественной транспортировки, поскольку для перевозки молочной продукции, относящейся к скоропортящимся товарам, на дальние расстояния необходимо специальное оборудование.
 
ЭкономикаМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
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