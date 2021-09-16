https://ria.ru/20210916/mistrali-1750326698.html

Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по "Мистралям"

Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по "Мистралям" - РИА Новости, 16.09.2021

Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по "Мистралям"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнила Парижу об их... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:44

2021-09-16T13:44

2021-09-16T15:21

сша

австралия

франция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

расторжение контракта на поставку "мистралей"

россия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнила Парижу об их решении в ситуации с производством авианосцев "Мистраль".Ранее Австралия на фоне заключения партнерства с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) объявила о выходе из соглашения с французской компанией Naval Group. Контракт на 90 миллиардов австралийских долларов предусматривал производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что разгневан этим решением, и назвал его "ударом в спину".Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявили о создании нового стратегического партнерства AUKUS (Австралия — Великобритания — США). Первой инициативой членов этого альянса станет производство атомных подводных лодок для Военно-морского флота Австралии. Упомянутый Захаровой контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро в 2011 году заключили "Рособоронэкспорт" и французская компания DCNS/STX. Первый корабль — "Владивосток" — Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом республики Франсуа Олланд решил приостановить действие соглашения.

https://ria.ru/20210916/podlodki-1750256091.html

сша

австралия

франция

россия

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сша, австралия, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, расторжение контракта на поставку "мистралей", россия