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Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по "Мистралям"
Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по "Мистралям" - РИА Новости, 16.09.2021
Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по "Мистралям"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнила Парижу об их... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:44
2021-09-16T15:21
сша
австралия
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
расторжение контракта на поставку "мистралей"
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнила Парижу об их решении в ситуации с производством авианосцев "Мистраль".Ранее Австралия на фоне заключения партнерства с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) объявила о выходе из соглашения с французской компанией Naval Group. Контракт на 90 миллиардов австралийских долларов предусматривал производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что разгневан этим решением, и назвал его "ударом в спину".Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявили о создании нового стратегического партнерства AUKUS (Австралия — Великобритания — США). Первой инициативой членов этого альянса станет производство атомных подводных лодок для Военно-морского флота Австралии. Упомянутый Захаровой контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро в 2011 году заключили "Рособоронэкспорт" и французская компания DCNS/STX. Первый корабль — "Владивосток" — Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом республики Франсуа Олланд решил приостановить действие соглашения.
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сша, австралия, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, расторжение контракта на поставку "мистралей", россия
13:44 16.09.2021 (обновлено: 15:21 16.09.2021)
 
Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по "Мистралям"

Представитель МИД Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по "Мистралям"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнила Парижу об их решении в ситуации с производством авианосцев "Мистраль".
Ранее Австралия на фоне заключения партнерства с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) объявила о выходе из соглашения с французской компанией Naval Group. Контракт на 90 миллиардов австралийских долларов предусматривал производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что разгневан этим решением, и назвал его "ударом в спину".

"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?" — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявили о создании нового стратегического партнерства AUKUS (Австралия — Великобритания — США). Первой инициативой членов этого альянса станет производство атомных подводных лодок для Военно-морского флота Австралии.
Упомянутый Захаровой контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро в 2011 году заключили "Рособоронэкспорт" и французская компания DCNS/STX. Первый корабль — "Владивосток" — Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом республики Франсуа Олланд решил приостановить действие соглашения.
Компьютерная модель подводной лодки, разработанная французской Naval Group для австралийского флота - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 06:20
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS
 
СШААвстралияФранцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРасторжение контракта на поставку "Мистралей"Россия
 
 
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