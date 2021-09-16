https://ria.ru/20210916/magate-1750427201.html
МАГАТЭ опубликовало прогноз по использованию атомной энергии до 2050 года
МАГАТЭ опубликовало прогноз по использованию атомной энергии до 2050 года - РИА Новости, 16.09.2021
МАГАТЭ опубликовало прогноз по использованию атомной энергии до 2050 года
МАГАТЭ ожидает, что использование атомной энергии увеличится в два раза к 2050 году. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T23:13
2021-09-16T23:13
2021-09-16T23:22
ядерные технологии
в мире
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МАГАТЭ ожидает, что использование атомной энергии увеличится в два раза к 2050 году.Согласно заявлению организации, подобные выводы основаны на идее заметного увеличения производства электричества в течение последующих трех десятилетий, а вслед за ним будет идти рост атомной энергетики."Новые прогнозы МАГАТЭ показывают, что атомная энергетика продолжит играть неотъемлемую роль в производстве низкоуглеродной энергии. Результаты исследований являются обнадеживающим признаком растущего осознания того, что атомная энергетика, в результате которой нет выбросов углекислого газа, жизненно необходимо для наших усилий по достижению нулевых выбросов", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По прогнозу МАГАТЭ, доля атомной энергии в мировом производстве электроэнергии повысится до 12% к 2050 году. При этом в альтернативном прогнозе предполагается, что использование атомной энергии к 2050 году останется на уровне 392 гигаватт, что составляет 6% от общего производства энергии.
https://ria.ru/20210611/energetika-1736637313.html
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в мире, магатэ, рафаэль гросси
23:13 16.09.2021 (обновлено: 23:22 16.09.2021)
МАГАТЭ опубликовало прогноз по использованию атомной энергии до 2050 года
МАГАТЭ ожидает, что использование атомной энергии увеличится в два раза к 2050 году