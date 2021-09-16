https://ria.ru/20210916/kosmos-1750309137.html

ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе

ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе - РИА Новости, 16.09.2021

ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе

Страны ОДКБ считают необходимым разработать юридический инструмент по предотвращению размещения оружия в космосе, говорится в декларации по итогам саммита ОДКБ... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:39

2021-09-16T12:39

2021-09-16T12:39

армения

белоруссия

одкб

космос - риа наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586299060_0:225:1080:833_1920x0_80_0_0_56aa7e0e5df49de81e71faea1d8d9051.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Страны ОДКБ считают необходимым разработать юридический инструмент по предотвращению размещения оружия в космосе, говорится в декларации по итогам саммита ОДКБ в Душанбе."Государства – члены ОДКБ продолжат совместные усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для мирных целей", - отмечается в документе."В этой связи они подтверждают настоятельную необходимость разработки юридически обязывающего инструмента на базе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также важность международной инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой являются все государства – члены ОДКБ", - указывается в декларации.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20210913/kosmos-1749832556.html

https://ria.ru/20210825/kosmos-1747168688.html

армения

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, белоруссия, одкб, космос - риа наука, россия