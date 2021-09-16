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ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе
ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе - РИА Новости, 16.09.2021
ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе
Страны ОДКБ считают необходимым разработать юридический инструмент по предотвращению размещения оружия в космосе, говорится в декларации по итогам саммита ОДКБ... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:39
2021-09-16T12:39
армения
белоруссия
одкб
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Страны ОДКБ считают необходимым разработать юридический инструмент по предотвращению размещения оружия в космосе, говорится в декларации по итогам саммита ОДКБ в Душанбе."Государства – члены ОДКБ продолжат совместные усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для мирных целей", - отмечается в документе."В этой связи они подтверждают настоятельную необходимость разработки юридически обязывающего инструмента на базе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также важность международной инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой являются все государства – члены ОДКБ", - указывается в декларации.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20210913/kosmos-1749832556.html
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армения, белоруссия, одкб, космос - риа наука, россия
12:39 16.09.2021
 
ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе

Декларация ОДКБ: надо создать юридический инструмент по неразмещению оружия в космосе

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Москву с борта МКС
Вид на Москву с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Страны ОДКБ считают необходимым разработать юридический инструмент по предотвращению размещения оружия в космосе, говорится в декларации по итогам саммита ОДКБ в Душанбе.
"Государства – члены ОДКБ продолжат совместные усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для мирных целей", - отмечается в документе.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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В МИД призвали начать переговоры по запрету размещения вооружений в космосе
"В этой связи они подтверждают настоятельную необходимость разработки юридически обязывающего инструмента на базе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также важность международной инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой являются все государства – члены ОДКБ", - указывается в декларации.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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АрменияБелоруссияОДКБКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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