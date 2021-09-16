https://ria.ru/20210916/konflikt-1750273481.html

В Петербурге таксиста задержали после конфликта с женщиной-инвалидом

В Петербурге таксиста задержали после конфликта с женщиной-инвалидом - РИА Новости, 16.09.2021

В Петербурге таксиста задержали после конфликта с женщиной-инвалидом

Прокуратура проводит проверку после конфликта водителя социального такси и женщиной-инвалидом в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:11

2021-09-16T10:11

2021-09-16T10:11

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после конфликта водителя социального такси и женщиной-инвалидом в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства.Ранее в СМИ появилась информация, что водитель разозлился на пожилую пассажирку за опоздание на такси, обругал ее, ударил и плюнул в женщину. На видеоролике, выложенному в соцсети "ВКонтакте", видно, что водитель социального такси грубо разговаривает с пожилой пассажиркой, а на замечание свидетельницы, что он поднял руку на женщину, плюет в ее сторону."Органы прокуратуры города проводят проверку по факту инцидента, произошедшего днем 15 сентября на Кавалергардской улице между жителями города, в том числе пожилой женщиной, инвалидом первой группы, и водителем социального такси", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).Как сообщили в пресс-службе полиции, 57-летний таксист задержан.

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происшествия, санкт-петербург, россия