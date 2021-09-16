Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/konflikt-1750273481.html
В Петербурге таксиста задержали после конфликта с женщиной-инвалидом
В Петербурге таксиста задержали после конфликта с женщиной-инвалидом - РИА Новости, 16.09.2021
В Петербурге таксиста задержали после конфликта с женщиной-инвалидом
Прокуратура проводит проверку после конфликта водителя социального такси и женщиной-инвалидом в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:11
2021-09-16T10:11
происшествия
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после конфликта водителя социального такси и женщиной-инвалидом в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства.Ранее в СМИ появилась информация, что водитель разозлился на пожилую пассажирку за опоздание на такси, обругал ее, ударил и плюнул в женщину. На видеоролике, выложенному в соцсети "ВКонтакте", видно, что водитель социального такси грубо разговаривает с пожилой пассажиркой, а на замечание свидетельницы, что он поднял руку на женщину, плюет в ее сторону."Органы прокуратуры города проводят проверку по факту инцидента, произошедшего днем 15 сентября на Кавалергардской улице между жителями города, в том числе пожилой женщиной, инвалидом первой группы, и водителем социального такси", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).Как сообщили в пресс-службе полиции, 57-летний таксист задержан.
https://ria.ru/20210915/otkaz-1750186742.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
10:11 16.09.2021
 
В Петербурге таксиста задержали после конфликта с женщиной-инвалидом

В Петербурге водителя социального такси задержали после конфликта с женщиной-инвалидом

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после конфликта водителя социального такси и женщиной-инвалидом в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что водитель разозлился на пожилую пассажирку за опоздание на такси, обругал ее, ударил и плюнул в женщину. На видеоролике, выложенному в соцсети "ВКонтакте", видно, что водитель социального такси грубо разговаривает с пожилой пассажиркой, а на замечание свидетельницы, что он поднял руку на женщину, плюет в ее сторону.
"Органы прокуратуры города проводят проверку по факту инцидента, произошедшего днем 15 сентября на Кавалергардской улице между жителями города, в том числе пожилой женщиной, инвалидом первой группы, и водителем социального такси", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
Как сообщили в пресс-службе полиции, 57-летний таксист задержан.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 16:09
В Новосибирске проверят сообщения об отказе таксиста везти девушку-инвалида
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния