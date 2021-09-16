https://ria.ru/20210916/kitay-1750288012.html

Китай обвинил США, Австралию и Британию в подрыве региональной стабильности

Китай обвинил США, Австралию и Британию в подрыве региональной стабильности - РИА Новости, 16.09.2021

Китай обвинил США, Австралию и Британию в подрыве региональной стабильности

Соглашение США, Великобритании и Австралии по созданию нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности угрожает миру и стабильности в регионе, а также... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:14

2021-09-16T11:14

2021-09-16T11:14

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чжао лицзянь

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ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Соглашение США, Великобритании и Австралии по созданию нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в четверг.Чжао Лицзянь заявил, что сотрудничество США, Великобритании, Австралии в области атомных подводных лодок "серьезно подрывает региональный мир и стабильность, усиливает гонку вооружений, а также вредит международным усилиям по нераспространению"."Это в очередной раз доказывает, что эти страны используют ядерный экспорт как инструмент геополитических игр", - добавил Чжао Лицзянь.Он подчеркнул, что "любой региональный механизм не должен наносить ущерб интересам третьих сторон".В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон ранее заявил, что Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США).

https://ria.ru/20210916/evroparlament-1750279190.html

сша

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великобритания

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в мире, сша, австралия, великобритания, джо байден, мид кнр, борис джонсон, чжао лицзянь