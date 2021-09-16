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Китай обвинил США, Австралию и Британию в подрыве региональной стабильности
Китай обвинил США, Австралию и Британию в подрыве региональной стабильности - РИА Новости, 16.09.2021
Китай обвинил США, Австралию и Британию в подрыве региональной стабильности
Соглашение США, Великобритании и Австралии по созданию нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности угрожает миру и стабильности в регионе, а также... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:14
2021-09-16T11:14
2021-09-16T11:14
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ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Соглашение США, Великобритании и Австралии по созданию нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в четверг.Чжао Лицзянь заявил, что сотрудничество США, Великобритании, Австралии в области атомных подводных лодок "серьезно подрывает региональный мир и стабильность, усиливает гонку вооружений, а также вредит международным усилиям по нераспространению"."Это в очередной раз доказывает, что эти страны используют ядерный экспорт как инструмент геополитических игр", - добавил Чжао Лицзянь.Он подчеркнул, что "любой региональный механизм не должен наносить ущерб интересам третьих сторон".В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон ранее заявил, что Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США).
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в мире, сша, австралия, великобритания, джо байден, мид кнр, борис джонсон, чжао лицзянь
Китай обвинил США, Австралию и Британию в подрыве региональной стабильности
МИД Китая: соглашение США, Австралии и Британии подрывает региональную стабильность
ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости.
Соглашение США
, Великобритании
и Австралии
по созданию нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
на брифинге в четверг.
Чжао Лицзянь заявил, что сотрудничество США, Великобритании, Австралии в области атомных подводных лодок "серьезно подрывает региональный мир и стабильность, усиливает гонку вооружений, а также вредит международным усилиям по нераспространению".
"Это в очередной раз доказывает, что эти страны используют ядерный экспорт как инструмент геополитических игр", - добавил Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что "любой региональный механизм не должен наносить ущерб интересам третьих сторон".
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон ранее заявил, что Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США).