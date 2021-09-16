https://ria.ru/20210916/karabakh-1750222214.html

Не заплатишь — не проедешь. Баку и Ереван продолжают спор о границах

Не заплатишь — не проедешь. Баку и Ереван продолжают спор о границах - РИА Новости, 16.09.2021

Не заплатишь — не проедешь. Баку и Ереван продолжают спор о границах

В Закавказье очередное обострение. На дороге между армянскими Горисом и Капаном появились азербайджанские блокпосты и полицейские. Несколько дней этот участок... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:00

2021-09-16T08:00

2021-09-16T12:30

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

мид азербайджана

нагорный карабах

никол пашинян

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Закавказье очередное обострение. На дороге между армянскими Горисом и Капаном появились азербайджанские блокпосты и полицейские. Несколько дней этот участок был заблокирован из-за ранения азербайджанского пограничника. Сейчас маршрут открыт, но иностранным фурам приходится платить налог за проезд. Первыми с этим столкнулись иранцы, которые традиционно торгуют с армянами.Дорожная мзда"На дороге Горис — Капан в районе поселка Воротан азербайджанцы установили полицейский пункт. За проезд по этому участку Баку взимает пошлины с грузовиков с иранскими номерами. Урегулировать ситуацию пытаются армянские и российские пограничники", — заявила Служба национальной безопасности Армении.В соцсетях и телеграм-каналах опубликовали видео, снятые на трассе недалеко от Гориса. Возмущенные водители жалуются: на дороге между армянскими городами азербайджанцы требуют с каждого по 100 долларов."Откуда у нас столько денег? Мы так и сказали. Они пропустили, но пообещали в следующий раз забрать все сполна. Пригрозили, что иначе больше не попадем в Армению", — рассказывают иранцы.В интернете обратили внимание, что дальнобойщики говорят на азербайджанском языке, поэтому предположили, что фуры идут с севера Ирана. Там живут этнические азербайджанцы. В карабахских войнах они поддерживали Баку, но торговые связи с Армений и Нагорным Карабахом не прерывали.Толька за первые две недели сентября в Степанакерт въехали порядка 60 иранских фур с продовольствием и горюче-смазочными материалами. По версии Баку, до административного центра Нагорного Карабаха иранцы добираются обманом. Чтобы миновать зону ответственности российских миротворцев, они якобы меняют номера машин на армянские.Тегеран все отрицает, но иранский посол Сейед Аббас Мусави исправно ходит в МИД Азербайджана за нотами протеста. На этот раз с Мусави беседовали не только дипломаты, но и сотрудники администрации президента Ильхама Алиева.Налоговые пошлины — новая форма давления на Иран. "Транспортные средства иностранных государств при въезде на территорию Азербайджана и выезде с нее облагаются дорожным налогом и госпошлиной", — напомнили в таможенном комитете.Азербайджанские чиновники снова сослались на советские карты. Там небольшой участок дороги между городами Горис и Капан в Сюникской области Армении оказывается в Губадлинском районе южного Азербайджана. До второй карабахской войны его контролировали армяне, а потому проблем не возникало.Но теперь на въезде в Губадлы — билборд: "Добро пожаловать в Азербайджан". Безопасность армян здесь обеспечивают российские миротворцы.Без еды и лекарствАрмения настаивает: Азербайджан не имеет права устанавливать блокпосты и полицейские участки. Официальной демаркации и делимитации границы не было, а потому пошлины незаконны.Дорогу перекрыли в конце августа — после инцидента между армянским военными и азербайджанским пограничником. Потом поставили полицейский участок. Азербайджанцы готовы к переговорам лишь с российской стороной.Армянская оппозиция обвиняет правящую партию "Гражданский договор" в бездействии. Опасаются продовольственного кризиса: без продуктов и медикаментов могут остаться жители сел Шурнух, Воротан, Бардзраван, Нор-Араджадзор.Никол Пашинян настаивает, что Баку нарушает положения о разблокировке транспортных путей трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.Ситуацией недоволен и сопредседатель Минской группы от Франции Стефано Висконти. На днях он встретился с армянским премьером. Но в Баку на критику европейцев не реагируют — после второй карабахской войны этот формат там считают устаревшим.Альтернатива наказуема"Угроза перекрытия транспортного сообщения возникла после того, как Баку заявил о планах демаркации и делимитации границ. У Еревана было время обеспечить альтернативные маршруты, но его упустили. Бездействие армянских властей может привести к тому, что Баку заблокирует и стратегически важную для нас дорогу в Иран", — рассуждает в беседе с РИА Новости армянский политический обозреватель Айк Халатян.Он обращает внимание на то, что в любой конфликтной ситуации с Азербайджаном Пашинян апеллирует к России. "Создается впечатление, что армянский премьер пытается переложить ответственность на Москву. Но суверенитет и территориальная целостность — все же компетенция местной власти", — отмечает эксперт.Положение может осложнить и строительство международного транспортного коридора "Север — Юг" через Армению. "Этот путь — альтернатива продвигаемых Алиевым транспортных проектов. Кроме того, Баку стремится замкнуть "Север — Юг" на себе и не заинтересован в конкурентах, тем более в лице Еревана", — говорит Халатян. По его мнению, новые инциденты неизбежны.Опасные грузы"В советский период границы между республиками были административными. Поэтому дорогу из армянских Гориса и Капана было проще проложить через Азербайджан. И до недавнего времени армяне беспрепятственно ею пользовались. Но Баку задело то, что там проходят иранские фуры с неизвестными грузами. Причем следуют они в Карабах через Лачинский коридор, где дислоцированы российские миротворцы", — объясняет азербайджанский политолог Рафик Исмаилов.Собеседник отмечает, что в обязанности российских миротворцев не входит таможенный контроль. Их цель — обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе."А для Азербайджана содержание иранских грузов принципиально. Баку выставил блокпосты, чтобы понять, чем Тегеран помогает карабахским армянам", — уточняет политолог.Российский кавказовед Нурлан Гасымов видит проблему в том, что провоз товаров по Лачинскому коридору не прописан в документах. "В трехстороннем соглашении есть оговорка о свободном сообщении между Арменией и Нагорным Карабахом. Но как регулировать торговлю — вопрос", — отмечает он.Эксперт уверен, что конфликтные ситуации между Арменией и Азербайджаном неизбежны до тех пор, пока стороны не примут соглашение, где будут прописаны механизмы решения хотя бы наиболее острых проблем.

https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html

https://ria.ru/20210604/karabakh-1735492935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, мид азербайджана, нагорный карабах, никол пашинян, аббас мусави, россия