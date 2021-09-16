Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210916/karabakh-1750222214.html
Не заплатишь — не проедешь. Баку и Ереван продолжают спор о границах
Не заплатишь — не проедешь. Баку и Ереван продолжают спор о границах - РИА Новости, 16.09.2021
Не заплатишь — не проедешь. Баку и Ереван продолжают спор о границах
В Закавказье очередное обострение. На дороге между армянскими Горисом и Капаном появились азербайджанские блокпосты и полицейские. Несколько дней этот участок... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:00
2021-09-16T12:30
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
мид азербайджана
нагорный карабах
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750217506_196:440:3055:2048_1920x0_80_0_0_4e8990f66b7283dd39a5d414c3dbe75c.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Закавказье очередное обострение. На дороге между армянскими Горисом и Капаном появились азербайджанские блокпосты и полицейские. Несколько дней этот участок был заблокирован из-за ранения азербайджанского пограничника. Сейчас маршрут открыт, но иностранным фурам приходится платить налог за проезд. Первыми с этим столкнулись иранцы, которые традиционно торгуют с армянами.Дорожная мзда"На дороге Горис — Капан в районе поселка Воротан азербайджанцы установили полицейский пункт. За проезд по этому участку Баку взимает пошлины с грузовиков с иранскими номерами. Урегулировать ситуацию пытаются армянские и российские пограничники", — заявила Служба национальной безопасности Армении.В соцсетях и телеграм-каналах опубликовали видео, снятые на трассе недалеко от Гориса. Возмущенные водители жалуются: на дороге между армянскими городами азербайджанцы требуют с каждого по 100 долларов."Откуда у нас столько денег? Мы так и сказали. Они пропустили, но пообещали в следующий раз забрать все сполна. Пригрозили, что иначе больше не попадем в Армению", — рассказывают иранцы.В интернете обратили внимание, что дальнобойщики говорят на азербайджанском языке, поэтому предположили, что фуры идут с севера Ирана. Там живут этнические азербайджанцы. В карабахских войнах они поддерживали Баку, но торговые связи с Армений и Нагорным Карабахом не прерывали.Толька за первые две недели сентября в Степанакерт въехали порядка 60 иранских фур с продовольствием и горюче-смазочными материалами. По версии Баку, до административного центра Нагорного Карабаха иранцы добираются обманом. Чтобы миновать зону ответственности российских миротворцев, они якобы меняют номера машин на армянские.Тегеран все отрицает, но иранский посол Сейед Аббас Мусави исправно ходит в МИД Азербайджана за нотами протеста. На этот раз с Мусави беседовали не только дипломаты, но и сотрудники администрации президента Ильхама Алиева.Налоговые пошлины — новая форма давления на Иран. "Транспортные средства иностранных государств при въезде на территорию Азербайджана и выезде с нее облагаются дорожным налогом и госпошлиной", — напомнили в таможенном комитете.Азербайджанские чиновники снова сослались на советские карты. Там небольшой участок дороги между городами Горис и Капан в Сюникской области Армении оказывается в Губадлинском районе южного Азербайджана. До второй карабахской войны его контролировали армяне, а потому проблем не возникало.Но теперь на въезде в Губадлы — билборд: "Добро пожаловать в Азербайджан". Безопасность армян здесь обеспечивают российские миротворцы.Без еды и лекарствАрмения настаивает: Азербайджан не имеет права устанавливать блокпосты и полицейские участки. Официальной демаркации и делимитации границы не было, а потому пошлины незаконны.Дорогу перекрыли в конце августа — после инцидента между армянским военными и азербайджанским пограничником. Потом поставили полицейский участок. Азербайджанцы готовы к переговорам лишь с российской стороной.Армянская оппозиция обвиняет правящую партию "Гражданский договор" в бездействии. Опасаются продовольственного кризиса: без продуктов и медикаментов могут остаться жители сел Шурнух, Воротан, Бардзраван, Нор-Араджадзор.Никол Пашинян настаивает, что Баку нарушает положения о разблокировке транспортных путей трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.Ситуацией недоволен и сопредседатель Минской группы от Франции Стефано Висконти. На днях он встретился с армянским премьером. Но в Баку на критику европейцев не реагируют — после второй карабахской войны этот формат там считают устаревшим.Альтернатива наказуема"Угроза перекрытия транспортного сообщения возникла после того, как Баку заявил о планах демаркации и делимитации границ. У Еревана было время обеспечить альтернативные маршруты, но его упустили. Бездействие армянских властей может привести к тому, что Баку заблокирует и стратегически важную для нас дорогу в Иран", — рассуждает в беседе с РИА Новости армянский политический обозреватель Айк Халатян.Он обращает внимание на то, что в любой конфликтной ситуации с Азербайджаном Пашинян апеллирует к России. "Создается впечатление, что армянский премьер пытается переложить ответственность на Москву. Но суверенитет и территориальная целостность — все же компетенция местной власти", — отмечает эксперт.Положение может осложнить и строительство международного транспортного коридора "Север — Юг" через Армению. "Этот путь — альтернатива продвигаемых Алиевым транспортных проектов. Кроме того, Баку стремится замкнуть "Север — Юг" на себе и не заинтересован в конкурентах, тем более в лице Еревана", — говорит Халатян. По его мнению, новые инциденты неизбежны.Опасные грузы"В советский период границы между республиками были административными. Поэтому дорогу из армянских Гориса и Капана было проще проложить через Азербайджан. И до недавнего времени армяне беспрепятственно ею пользовались. Но Баку задело то, что там проходят иранские фуры с неизвестными грузами. Причем следуют они в Карабах через Лачинский коридор, где дислоцированы российские миротворцы", — объясняет азербайджанский политолог Рафик Исмаилов.Собеседник отмечает, что в обязанности российских миротворцев не входит таможенный контроль. Их цель — обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе."А для Азербайджана содержание иранских грузов принципиально. Баку выставил блокпосты, чтобы понять, чем Тегеран помогает карабахским армянам", — уточняет политолог.Российский кавказовед Нурлан Гасымов видит проблему в том, что провоз товаров по Лачинскому коридору не прописан в документах. "В трехстороннем соглашении есть оговорка о свободном сообщении между Арменией и Нагорным Карабахом. Но как регулировать торговлю — вопрос", — отмечает он.Эксперт уверен, что конфликтные ситуации между Арменией и Азербайджаном неизбежны до тех пор, пока стороны не примут соглашение, где будут прописаны механизмы решения хотя бы наиболее острых проблем.
https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html
https://ria.ru/20210604/karabakh-1735492935.html
армения
азербайджан
нагорный карабах
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750217506_270:430:2427:2048_1920x0_80_0_0_e6d315cc7477b7d6cad16611132c25b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, мид азербайджана, нагорный карабах, никол пашинян, аббас мусави, россия
08:00 16.09.2021 (обновлено: 12:30 16.09.2021)
 

Не заплатишь — не проедешь. Баку и Ереван продолжают спор о границах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Закавказье очередное обострение. На дороге между армянскими Горисом и Капаном появились азербайджанские блокпосты и полицейские. Несколько дней этот участок был заблокирован из-за ранения азербайджанского пограничника. Сейчас маршрут открыт, но иностранным фурам приходится платить налог за проезд. Первыми с этим столкнулись иранцы, которые традиционно торгуют с армянами.

Дорожная мзда

"На дороге Горис — Капан в районе поселка Воротан азербайджанцы установили полицейский пункт. За проезд по этому участку Баку взимает пошлины с грузовиков с иранскими номерами. Урегулировать ситуацию пытаются армянские и российские пограничники", — заявила Служба национальной безопасности Армении.
В соцсетях и телеграм-каналах опубликовали видео, снятые на трассе недалеко от Гориса. Возмущенные водители жалуются: на дороге между армянскими городами азербайджанцы требуют с каждого по 100 долларов.
"Откуда у нас столько денег? Мы так и сказали. Они пропустили, но пообещали в следующий раз забрать все сполна. Пригрозили, что иначе больше не попадем в Армению", — рассказывают иранцы.
В интернете обратили внимание, что дальнобойщики говорят на азербайджанском языке, поэтому предположили, что фуры идут с севера Ирана. Там живут этнические азербайджанцы. В карабахских войнах они поддерживали Баку, но торговые связи с Армений и Нагорным Карабахом не прерывали.
© Sputnik / Andranik GhazaryanОчередь из фур при въезде в Сисиан, Армения
Очередь из фур при въезде в Сисиан, Армения - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Очередь из фур при въезде в Сисиан, Армения
Толька за первые две недели сентября в Степанакерт въехали порядка 60 иранских фур с продовольствием и горюче-смазочными материалами. По версии Баку, до административного центра Нагорного Карабаха иранцы добираются обманом. Чтобы миновать зону ответственности российских миротворцев, они якобы меняют номера машин на армянские.
Тегеран все отрицает, но иранский посол Сейед Аббас Мусави исправно ходит в МИД Азербайджана за нотами протеста. На этот раз с Мусави беседовали не только дипломаты, но и сотрудники администрации президента Ильхама Алиева.
Налоговые пошлины — новая форма давления на Иран. "Транспортные средства иностранных государств при въезде на территорию Азербайджана и выезде с нее облагаются дорожным налогом и госпошлиной", — напомнили в таможенном комитете.
Азербайджанские чиновники снова сослались на советские карты. Там небольшой участок дороги между городами Горис и Капан в Сюникской области Армении оказывается в Губадлинском районе южного Азербайджана. До второй карабахской войны его контролировали армяне, а потому проблем не возникало.
Но теперь на въезде в Губадлы — билборд: "Добро пожаловать в Азербайджан". Безопасность армян здесь обеспечивают российские миротворцы.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября 2020, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Не будем равнодушны". На чьей стороне Иран в карабахском конфликте

Без еды и лекарств

Армения настаивает: Азербайджан не имеет права устанавливать блокпосты и полицейские участки. Официальной демаркации и делимитации границы не было, а потому пошлины незаконны.
Дорогу перекрыли в конце августа — после инцидента между армянским военными и азербайджанским пограничником. Потом поставили полицейский участок. Азербайджанцы готовы к переговорам лишь с российской стороной.
Армянская оппозиция обвиняет правящую партию "Гражданский договор" в бездействии. Опасаются продовольственного кризиса: без продуктов и медикаментов могут остаться жители сел Шурнух, Воротан, Бардзраван, Нор-Араджадзор.
Никол Пашинян настаивает, что Баку нарушает положения о разблокировке транспортных путей трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.
Ситуацией недоволен и сопредседатель Минской группы от Франции Стефано Висконти. На днях он встретился с армянским премьером. Но в Баку на критику европейцев не реагируют — после второй карабахской войны этот формат там считают устаревшим.
© Sputnik / Andranik GhazaryanОчередь из иранских грузовиков при выезде из Гориса, Армения
Очередь из иранских грузовиков при выезде из Гориса, Армения - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Очередь из иранских грузовиков при выезде из Гориса, Армения

Альтернатива наказуема

"Угроза перекрытия транспортного сообщения возникла после того, как Баку заявил о планах демаркации и делимитации границ. У Еревана было время обеспечить альтернативные маршруты, но его упустили. Бездействие армянских властей может привести к тому, что Баку заблокирует и стратегически важную для нас дорогу в Иран", — рассуждает в беседе с РИА Новости армянский политический обозреватель Айк Халатян.
Он обращает внимание на то, что в любой конфликтной ситуации с Азербайджаном Пашинян апеллирует к России. "Создается впечатление, что армянский премьер пытается переложить ответственность на Москву. Но суверенитет и территориальная целостность — все же компетенция местной власти", — отмечает эксперт.
Положение может осложнить и строительство международного транспортного коридора "Север — Юг" через Армению. "Этот путь — альтернатива продвигаемых Алиевым транспортных проектов. Кроме того, Баку стремится замкнуть "Север — Юг" на себе и не заинтересован в конкурентах, тем более в лице Еревана", — говорит Халатян. По его мнению, новые инциденты неизбежны.
Вооруженные мужчины с флагом Армении в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха накануне передачи Азербайджану - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Захватить рубежи". В споре между Арменией и Азербайджаном — новый игрок

Опасные грузы

"В советский период границы между республиками были административными. Поэтому дорогу из армянских Гориса и Капана было проще проложить через Азербайджан. И до недавнего времени армяне беспрепятственно ею пользовались. Но Баку задело то, что там проходят иранские фуры с неизвестными грузами. Причем следуют они в Карабах через Лачинский коридор, где дислоцированы российские миротворцы", — объясняет азербайджанский политолог Рафик Исмаилов.
Собеседник отмечает, что в обязанности российских миротворцев не входит таможенный контроль. Их цель — обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе.
"А для Азербайджана содержание иранских грузов принципиально. Баку выставил блокпосты, чтобы понять, чем Тегеран помогает карабахским армянам", — уточняет политолог.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Азербайджанские пограничники
Российский кавказовед Нурлан Гасымов видит проблему в том, что провоз товаров по Лачинскому коридору не прописан в документах. "В трехстороннем соглашении есть оговорка о свободном сообщении между Арменией и Нагорным Карабахом. Но как регулировать торговлю — вопрос", — отмечает он.
Эксперт уверен, что конфликтные ситуации между Арменией и Азербайджаном неизбежны до тех пор, пока стороны не примут соглашение, где будут прописаны механизмы решения хотя бы наиболее острых проблем.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевМИД АзербайджанаНагорный КарабахНикол ПашинянАббас МусавиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния