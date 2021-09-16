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В МВД назвали причину отравления учеников в махачкалинской школе

В МВД назвали причину отравления учеников в махачкалинской школе - РИА Новости, 16.09.2021

В МВД назвали причину отравления учеников в махачкалинской школе

Причиной ЧП в школе Махачкалы стал слезоточивый газ "Черёмуха", который распылили во время перемены двое учеников 9 класса, сообщила пресс-служба МВД по... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:37

2021-09-16T15:37

2021-09-16T15:37

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Причиной ЧП в школе Махачкалы стал слезоточивый газ "Черёмуха", который распылили во время перемены двое учеников 9 класса, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.Ранее минобрнауки Дагестана сообщило, что в школе №36 Махачкалы старшеклассники распылили неизвестный газ, после чего в больницу с отравлением попали 16 учеников. Позже МВД по Дагестану сообщило, что число пострадавших увеличилось до 25."По предварительной информации, двое учеников 9 класса школы 36 города Махачкалы, купив неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха", во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре", - говорится в сообщении.По информации ведомства, подростки установлены и доставлены в Кировский отдел полиции для дальнейшего разбирательства."Как и почему несовершеннолетние смогли беспрепятственно приобрести и пронести в школу слезоточивый газ, ещё предстоит выяснить", - добавили в МВД.

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махачкала

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происшествия, махачкала, республика дагестан