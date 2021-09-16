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В МВД назвали причину отравления учеников в махачкалинской школе
В МВД назвали причину отравления учеников в махачкалинской школе - РИА Новости, 16.09.2021
В МВД назвали причину отравления учеников в махачкалинской школе
Причиной ЧП в школе Махачкалы стал слезоточивый газ "Черёмуха", который распылили во время перемены двое учеников 9 класса, сообщила пресс-служба МВД по... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:37
2021-09-16T15:37
2021-09-16T15:37
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Причиной ЧП в школе Махачкалы стал слезоточивый газ "Черёмуха", который распылили во время перемены двое учеников 9 класса, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.Ранее минобрнауки Дагестана сообщило, что в школе №36 Махачкалы старшеклассники распылили неизвестный газ, после чего в больницу с отравлением попали 16 учеников. Позже МВД по Дагестану сообщило, что число пострадавших увеличилось до 25."По предварительной информации, двое учеников 9 класса школы 36 города Махачкалы, купив неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха", во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре", - говорится в сообщении.По информации ведомства, подростки установлены и доставлены в Кировский отдел полиции для дальнейшего разбирательства."Как и почему несовершеннолетние смогли беспрепятственно приобрести и пронести в школу слезоточивый газ, ещё предстоит выяснить", - добавили в МВД.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
В МВД назвали причину отравления учеников в махачкалинской школе
Пресс-служба МВД по Дагестану: причиной отравления школьников стал слезоточивый газ
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости.
Причиной ЧП в школе Махачкалы
стал слезоточивый газ "Черёмуха", который распылили во время перемены двое учеников 9 класса, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану
.
Ранее минобрнауки Дагестана сообщило, что в школе №36 Махачкалы старшеклассники распылили неизвестный газ, после чего в больницу с отравлением попали 16 учеников. Позже МВД по Дагестану сообщило, что число пострадавших увеличилось до 25.
"По предварительной информации, двое учеников 9 класса школы 36 города Махачкалы, купив неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха", во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, подростки установлены и доставлены в Кировский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"Как и почему несовершеннолетние смогли беспрепятственно приобрести и пронести в школу слезоточивый газ, ещё предстоит выяснить", - добавили в МВД.