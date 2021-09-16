https://ria.ru/20210916/feyk-1750320481.html

Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке

Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке - РИА Новости, 16.09.2021

Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке

Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергла информацию о том, что глава региона якобы написал заявление об отставке. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:22

2021-09-16T13:22

2021-09-16T13:36

политика

владимир сипягин

владимирская область

лдпр

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РЯЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергла информацию о том, что глава региона якобы написал заявление об отставке.Сообщения о том, что Сипягин написал заявление об отставке, появилась в четверг в ряде СМИ и Telegram-каналов. Губернатору прочат скорый переход в Государственную думу: он входит в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР. Ранее утверждения об отставке уже несколько раз публиковались и каждый раз опровергались пресс-службой главы региона."Это фейк", - сказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина.

https://ria.ru/20201125/zhirinovskiy-1586267042.html

владимирская область

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2021

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политика, владимир сипягин, владимирская область, лдпр