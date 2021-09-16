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Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке
Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке - РИА Новости, 16.09.2021
Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке
Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергла информацию о том, что глава региона якобы написал заявление об отставке. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:22
2021-09-16T13:22
2021-09-16T13:36
политика
владимир сипягин
владимирская область
лдпр
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РЯЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергла информацию о том, что глава региона якобы написал заявление об отставке.Сообщения о том, что Сипягин написал заявление об отставке, появилась в четверг в ряде СМИ и Telegram-каналов. Губернатору прочат скорый переход в Государственную думу: он входит в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР. Ранее утверждения об отставке уже несколько раз публиковались и каждый раз опровергались пресс-службой главы региона."Это фейк", - сказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина.
https://ria.ru/20201125/zhirinovskiy-1586267042.html
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политика, владимир сипягин, владимирская область, лдпр
13:22 16.09.2021 (обновлено: 13:36 16.09.2021)
Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке
Пресс-служба Владимирского губернатора Сипягина назвала сообщения о его отставке фейком