Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/feyk-1750320481.html
Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке
Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке - РИА Новости, 16.09.2021
Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке
Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергла информацию о том, что глава региона якобы написал заявление об отставке. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:22
2021-09-16T13:36
политика
владимир сипягин
владимирская область
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585186402_0:93:1600:993_1920x0_80_0_0_3a8bd176d4d3edd30a9755a40a5d19d9.jpg
РЯЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергла информацию о том, что глава региона якобы написал заявление об отставке.Сообщения о том, что Сипягин написал заявление об отставке, появилась в четверг в ряде СМИ и Telegram-каналов. Губернатору прочат скорый переход в Государственную думу: он входит в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР. Ранее утверждения об отставке уже несколько раз публиковались и каждый раз опровергались пресс-службой главы региона."Это фейк", - сказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина.
https://ria.ru/20201125/zhirinovskiy-1586267042.html
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585186402_162:0:1585:1067_1920x0_80_0_0_e27d49e2b18e7c000fc5c622c1778c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир сипягин, владимирская область, лдпр
13:22 16.09.2021 (обновлено: 13:36 16.09.2021)
 
Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке

Пресс-служба Владимирского губернатора Сипягина назвала сообщения о его отставке фейком

© Фото : сайт Администрации Владимирской областиГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : сайт Администрации Владимирской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергла информацию о том, что глава региона якобы написал заявление об отставке.
Сообщения о том, что Сипягин написал заявление об отставке, появилась в четверг в ряде СМИ и Telegram-каналов. Губернатору прочат скорый переход в Государственную думу: он входит в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР. Ранее утверждения об отставке уже несколько раз публиковались и каждый раз опровергались пресс-службой главы региона.
"Это фейк", - сказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 14:42
Жириновский призвал не критиковать Сипягина за лечение в частной клинике
 
ПолитикаВладимир СипягинВладимирская областьЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния